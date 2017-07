Olympicu kapten: kõigil kümnel mehel on tööd

Kell veerand kaksteist tegid jahtide meeskonnad Rohuküla sadamas viimaseid ettevalmistusi eesootavaks regatiks. ORC I klassis võistlev jahtklubi Dago alus Olympic on 12 ja pool meetrit pikk ning selle meeskonnas on 10 liiget. Suurematelt tiitlivõistlustelt on Olympicu meeskonnal ettenäidata neljas koht Euroopa meistrivõistlustelt ja maailmameistrivõistluste üheksas koht.

"Kõigil on positsioonid ära jaotatud. Kõigil kümnel mehel tööd on," sõnas kapten Tiit Vihul. "On roolimees, soodimehed, mastimehed, vöörimehed, kes spinnakeri üles tõmbavad, alla tõmbavad nii, et päris ainult kallutajaid ei ole."

Olympicu rekordkiirus ulatub kapteni sõnul kuni 17 sõlmeni. Tänase vaikse ilmaga tuleb tema sõnul aga arvestada pigem viie sõlme kanti jääva kiirusega.

Kokku startis Muhu väina regatile jahte seitsmest klassist ja kella 14 ajal, mil nad üksteise järel rajale läksid, oli Rohuküla sadamast linnulennult umbes kuue kilomeetri kaugusele jääv ala laevadega täidetud.

"Ütleme nii, et see on ikka eesti purjetamise tippvõistlus. Siia tulevad kõik jahid, kes vähegi võistelda tahavad ja kuna Eesti purjetamise tase on väga kõrge, siis sellest regatist ei taha keegi ilma jääda."

Kapten Vihul ütles, et tema jaoks on isiklikult huvitav, et regati lõpp viib järgmisel nädalal Riiga. "Finiš on Riias, seal ei ole käinud enne, aga ülejäänud Väinameri on kõik läbi sõidetud, et ega siin mingisuguseid üllatusi tõenäoliselt ei ole."

ORC I arvestuses võitis Kuivastus lõppenud esimese etapi aluse Forte meeskond. Olympic sai avaetapil teise koha ja kolmandaks tuli Aurora Borealis.