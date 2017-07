Rooba ja Liivik kutsusid Eesti noortelaagrisse NHL-i vennad Granlundid

Harva juhtub, et oma ala Eesti parimad tegijad panevad pead kokku ja tahavad jagada noortele ise omandatut. Seejuures pole ei Robert Roobalt ega Siim Liivikult küsitud ega palutud, kas nad tahaks sellist laagrit korraldada, vaid initsiatiiv tuli Soome kõrgliigas mängivatelt meestelt endalt. Mõtted kulmineerusid sel nädalal toimunud neljapäevase laagriga. Ja nagu mehed ise pärast neljapäevast laagrit tõdesid, pole see 50 noorega laagrikasvataja elu nii lihtne midagi.

"Tuleb tunnistada, et teine päev oli isegi endale päris raske. Tuli kerge väsimus peale kõigest," tunnistas Rooba ETV-le. "Aga samas on tõsiselt tore näha lastel silmades rõõmu ja see toob endalegi südamesse väga hea tunde. Tegelikult ei ole selles suhtes hullu olnud, sest see, mis kätte jääb, on olnud väga positiivne ja tore."

"See on mulle olnud superrõõmus kogemus," täiendas Liivik. "Midagi tagasi anda... ma arvan, et see ongi elus point - kui midagi saad, siis anna seda tagasi ka."

Juba pea 10 aastat Soomes mänginud Rooba on saanud Eesti jäähoki suursaadiku tiitli. Koduses hokis toimuv läheb talle hinge ja seetõttu on oluline ka omalt poolt tagasi anda. Lisaks Roobale ja Liivikule tulid Tallinnasse õpetussõnu jagama ka Soome jäähoki superstaar, NHL-i klubis Minnesota Wild mängiv Mikael Granlund ning tema vend, Vancouver Canucksi ridadesse kuuluv Markus Granlund.

"Eesti hoki on mulle väga südamelähedane," ütles Rooba. "Kui sai Soome mindud, siis küsiti minu käest ka, kas tahaksin Soome koondist esindada. Tegelikult juba nii väikse poisina olin kohe, et mis Soome koondis - ma tahan Eesti koondises mängida. Tegelikult patriotism ja see kõik mõjutab."

"Ma olen näinud seda, et Eesti hoki on andnud mulle võimaluse jõuda kuhugi, täita unistusi ja mängida profina. Järelikult on minul vaja Eesti hokile tagasi anda ja teha kõik selleks, et ka nendel poistel oleks võimalus kuhugi jõuda. Ja teha kõik selleks, et Eesti hoki oleks 10-20 aasta pärast paremas kohas kui praegu."

Rooba sõnul näitas laager, et Eesti noored hokimängijad ei jää kindlasti omas vanuses tippriikide noortele alla. "Nooremad poisid ei ole kindlasti maailma tipust maha jäänud. Siin on väga mitu väga andekat poissi, kel jäähokis helge tulevik ees. Selles ei kahtle ma sugugi."

"Ma arvan, et poisid tahavad õppida," lisas Liivik. "See ongi väga hea, et kui tahad kuhugi jõuda, siis tahad õppida. Poisid kuulavad ja nende silmades on energiat, motivatsiooni. Tahavad end arendada ja tulevad küsima. Eesti hokis potentsiaali on. Tuleb lihtsalt õpetada õigeid asju ja loodan, et selliste laagritega suudame seda teha."

"Nad tõesti teavad, kuidas hokit mängitakse." sõnas Mikael Granlund. "Mul on hea meel, et hoki on Eestis tõusuteel ja sellised laagrid on Eesti hokile suurepärased."

"Tase on olnud hea," kinnitas vend Markus. "Kõigil nendel lastel on hea meel, et nad on jääl ja viskavad väravaid. See on väga hea."

Mõlemad Eesti hokitipud jätkavad karjääri Soome kõrgliigas, Rooba Jyväskyläs ja Liivik Kouvola meeskonnas. "Seal on mõndagi nii endale kui teistele tõestada," kommenteeris Rooba. "Seal ootab mind ees taas väga töine aasta."