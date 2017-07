Janno Liguri ülemvõimu ei kõigutanud mitte keegi

Kui Super1600 ja Supercar klassis on liidrikohti tasapisi kindlustamas Janno Ligur ja Andri Õun, siis Touringcar ja Crosskart Xtreme klassis käib esimeste meeste positsioonivahetus täies hoos.

Supercar

Värskelt Rootsis toimunud järjekordselt Euroopa meistrivõistluste etapilt naasnud Andri Õun kordas möödunud etapil Vasalemmas tehtut, võites kõik eelsõidud ja ka finaali väga kindla edumaaga. Teisele positsioonile kihutas Priit Karjus, kes suutis kahes eelsõidus Õuna järel ka kohta hoida, kuid möödumiseks tal siiski jaksu ei olnud. Eelvoorus teise ja kaks kolmandat kohta võtnud Seido Nõmmküla pidi aga finaalis tunnistama eelsõitudes mitte kõige paremat minekut leidnud Raini Roometsa paremust, kes finišeeris Supercar klassis kolmandana.

Supercar klassi esikolmik:

1. Andri Õun (Ford Fiesta)

2. Priit Karjus (Mitsubishi Lancer Evo)

3. Raini Roomets (Škoda Fabia)

Touringcar

Touringcar klassist on saanud tänaseks kõige tihedama rebimisega võistlusklass, kus esikoht käib igal etapil käest kätte. Sarnaselt Laitses toimunud etapiga, oli täna sõiduvees Einar Valdmaa. Ainus erinevus võrreldes Laitsega oli, et kui seal algas päev Valdmaa jaoks keerulisemalt, siis täna Missos suutis ta kolmest eelsõidust võita kaks, sõitis seejärel välja poolfinaalide parima aja ning lõpuks võitis pika edumaaga ka finaali. Kalmer Vaht, kes aina enamatel etappidel on sunnitud tunnistama, et tema autol ei jagu aina tehnikat uuendavate konkurentidega võrreldes nii palju võimu, tuli juba kolmandat etappi järjest teisele kohale. Vahti ponnistusi tuleb muidugi tunnustada, sest see, mis jäi Vahtil puudu võimsuses, tegi ta tasa sõiduoskuse ja targa taktikaga. Kolmandana veeres üle finišijoone kolm esimest etappi tehnikaprobleemidega maadelnud Andrus Karu. Täna tehnikaga sinapeal olnud Karu näitas läbi eelsõitude ja poolfinaali stabiilseid teisi ja kolmandaid aegu.

Touringcar klassi esikolmik:

1. Einar Valdmaa (Ford Fiesta)

2. Kalmer Vaht (Lada VFTS)

3. Andrus Karu (Citroen DS3)

Super1600 ja Junior1600

Janno Liguri ülemvõimu ei kõigutanud ka sel korral mitte keegi. Euroopa meistrivõistlustel kaks etappi järjest poodiumile sõitnud Ligur võttis Olerex Eesti meistrivõistluste sarjas juba kolmanda järjestikuse kulla. Teiseks tuli aga juba Laitses väga kiiret sõitu näidanud, ent tol korral finaali avarii tõttu katkestanud ning suurema masinaremondi tõttu ka Vasalemma etapi vahele jätnud Janno Õis. Siim Saluri, kes pidas finaalis väga agressiivset kohavõitlust Arvo Kasega ning lõpuks end ka kolmandale kohale välja võitles, tunnistas sõidujärgses intervjuus naljatlemisi, et kolmas koht on vahelduseks hea, sest pidevad teised kohad olidki teda juba ära tüüdanud. Saluri lisas, et tagasihoidlikum minek eelringides oli tema jaoks oodatud tulemus, sest auto seadistus ülimalt lahtise kruusaga Misso rajale lihtsalt ei sobi.

Noorte arvestuses sai sel korral aga taaskord käe valgeks Martin Juga, jäädes napilt välja Super1600 klassi finaalist. Kui esimestes eelsõitudes näitasid nii Juga kui ka Marko Andreas Muru mõlemad head minekut, rünnates Super1600 klassi arvestuses sõitvaid täiskasvanud konkurente päris teravalt, tuli Murul lõpuks ikkagi tehnilistele probleemidele alla vanduda ning liidrikoht Junior1600 arvestuses Jugale loovutada.

Super1600 klassi esikolmik:

1. Janno Ligur (Škoda Fabia)

2. Janno Õis (Honda Civic)

3. Siim Saluri (Citroen C2)

Junior1600 klassi järjestus:

1. Martin Juga (Lada Samara)

2. Marko Andreas Muru (Honda Civic)

Crosskart Xtreme

Kui eelsõitudes valitsesid esimest kolme kohta kindlalt Raul Orav, Ruve Veski ja Eero Nõgene, siis finaalis pingerivi mõnevõrra muutus. Eero Nõgene ennast Misso rajal väga mugavalt ei tundnud ning nii langes ta finaalis neljandale kohale. Ruve Veski, kes viimase sõidu stardis natuke tukkuma jäi, langes kohe sõidu alguses viimaseks ja pidi seejärel tõsiselt pingutama, et lõpuks end tagasi poodiumile võidelda. See tal siiski õnnestus ning protokolli sai kirja hõbedane tulemus. Nõgene ja Veski pingelised finaalsõidud jätsid aga võimaluse eelsõitude arvestuses viimaseks jäänud Ändi Erelinele tõusta välja lausa kolmandale kohale. Kõige stabiilsemat sõitu näitas täna liidrina lõpetanud Raul Orav.

Crosskart Xtreme klassi esikolmik:

1. Raul Orav

2. Ruve Veski

3. Ändi Ereline

Vasalemmas peetud kolmanda etapi täpsed tulemused.

Järgmine rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp toimub 5. augustil värskelt valmimas Oleg Grossi rallikrossirajal Kehalas Lääne-Virumaal.