U-19 MM-il on ees poolfinaalid: Leedu langes Itaalia käe läbi

Seejuures pääses Itaalia juba veerandfinaali üle noatera, alistades 1/8-finaalis Jaapani 57:55. Leedu oli seni võitnud neli kohtumist keskmiselt 36 punktiga.

Kahepunktivisked o+lid Leedu kasuks 43 vs 34 %, kuid kolmesed Itaaliale 30 vs 16 % ning vabavisked koguni 76 vs 50 %. Leedukad viskasid mööda koguni 23 vabaviset...(46/23).

Davide Denegri tõi Saapamaa kasuks 18 pt, 5 lp, 3 rs, Tommaso Oxilia 16+7+2, Andrea Mezznotte 13+8+2, Lorenzo Buccarelli 7+14+5. Itaalia koondise peatreener turniiril on Andrea Capobianco.

Leedu kasuks tõi Tadas Šedekerskis 20+12+5, Gytis Masiulis 17+13+5, Edgaras Stankevicius 13 pt ja Rokas Jokubaitis 8+7+4. Meeskonna üks liidreid Arnoldas Kulboka võeti täiesti kinni - temalt 35 minutiga 5 pt+4 lp, visked 15/1. Leedu peatreenerina ebaõnnestus Rimantas Grigas.

Itaalia oli viimati medalil 1991 a - hõbe. Leedu aga jäi ka eelmisel korral medalita, olles aga 2013 pronksil.

Päeva teises mängus võitis Hispaania oodatult Argentinat 70:58, olles pidevalt juhtpositsioonil.

Kolmandas veerandfinaalis alistas Kanada Prantsusmaa 73:67 (35:25) - Barrett 27+5+4, Kigab 17+15+6 - Tillie 22+17, Tchouaffe 16.

Kanada on seni U-19 MM-il kahel korral jaganud viiendat kohta. Seega on nende puhul juba tegu parima resultaadiga. Kuid U-17 ja U-21 MM-ilt on neil sel sajandil ette näidata ka pronksised medalid.

Päeva viimases paaris võitis USA Saksamaad 81:69 ehkki nõrgem pool püüdis kogu esimese poolaja (31:33) edukalt kaasa loksuda. Teise poolaja võitsid jänkid 48:28. Austin Wiley'lt võitjate kasuks 19+10 lp, sakslastele Ferdinand Zylka 20 pt.

Laupäevastes poolfinaalides on vastamisi Kanada - USA ning Hispaania - Itaalia.