Haapsalus avati juubelit tähistav Muhu Väina regatt

Haapsalu Veskiviigi sadamast Kuursaali kõlakoja juurde kulgenud rongkäiguga avatud purjetamispeol osalevad Eesti, Vene, Läti, Leedu ja Soome jahid. Esimese, Haapsalu-Kuivastu etapi start antakse laupäeval kell 14.

"Muhu väina regatt on Eesti avamerepurjetamise kõige olulisem sündmus, mida me siin ise kohapeal korraldame. See regatt on on ka meie naabritele muutunud väga oluliseks ja tegelikult läbi selle toimumise aja on see regatt olnud üheks suureks võimaluseks Eesti purjetamisel rääkida kogu ühiskonnas, mis asi on purjetamine ja väikelaevadega sõitmine," selgitas Muhu Väina regati direktor Indrek Ilves.

Lisaks Haapsalule ja Kuivastule jõuavad jahid tänavu veel Roomassaare, Kihnu, Pärnu ja Riia sadamasse. Lähipäevadel tuleb purjetajatel ilmaprognoosi kohaselt hakkama saada tagasihoidliku tuulega, kuid kõige suurem väljakutse ootab tõenäoliselt ees 14. juulil algaval Pärnu-Riia etapil.

"Ilmselt kõige keerulisem on ikkagi see kõige pikem ehk siis Pärnust Riiga etapp, mis on ka öö etapp. See kindlasti paneb kõikide oskused ja tahtejõu proovile," lisas Ilves

Regati seitsme võistlusklassi võitjad saavad Muhu väina võidukarikad ja medalid. ORC väikeste jahtide ja folkbootide arvestuses selgitatakse välja ka Eesti meistrid.