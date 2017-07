Tuleviku peatreener: uut hingamist on, aga läheb ikka vana rada

"Mis teha. On räägitud, räägitud, räägitud, räägitud... kätega ei saa seletada, saab ainult rääkimisega," kommenteeris Lillevere seda, et tema meeskond on tänavusel hooajal lasknud liiga palju väravaid endale lüüa just poolaegade lõpuminutitel.

Arvulisse ülekaalu jäämist pidas mees üheks põhjuseks, miks tema meeskond lõpuminutitel keskendumise kaotas: "See tähendab tavaliselt seda, et tuleb mingi rahulolu tunne, et nüüd on probleemid lahendatud. Tegelikult sellistes situatsioonides on vastane palju rohkem võitluseks valmis. Nii oligi. Vastane tegi seda, mida meie ei teinud - lõi värava!"

"Uut hingamist nagu on, aga läheb ikka vana rada," lisas juhendaja. "Pool hooaega on ees. Tuleb vigade parandus teha."