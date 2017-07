Lewis Hamilton kaotab Austrias stardirivis viis kohta

See karistus tähendab Hamiltoni jaoks seda, et järgmisel etapil Suurbritannias ei õnnestu tal veel tõusta legendaarse Michael Schumacheri kõrvale 68 parima stardikohaga. Praegu on britil karjääri jooksul teenitud 66 parimat stardikohta ning 67. tal Austrias nüüd saavutada pole võimalik.

Mercedese meeskond teatas Reutersi vahendusel, et käigukastivahetuse tingisid probleemid eelmisel etapil Aserbaidžaanis.

Kui 20-st etapist on sõidetud kaheksa, siis on pilootide arvestades juhtimas Sebastian vettel ning Hamilton kaotab talle 14 silmaga.