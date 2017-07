Arsenali kapten teeb veel ühe hooaja ja siis asub akadeemia etteotsa

Londoni Arsenali jalgpallimeeskonna kapten Per Mertesacker andis teada, et alustab augustis oma viimast profihooaega ja seejärel võtab üle klubi noorteakadeemia.

Arsenal kinnitas oma kodulehel, et algaval hooajal omab ta endiselt tähtsat rolli mängijana, aga selle kõrvalt täiendab ennast ka klubi akadeemia teemal, kirjutab Soccernet.ee.

"Per on erakordne inimene, kes on noortele suureks eeskujuks," kiitis teda peatreener Arsene Wenger. "Ta mõtleb mängu väga sügavalt läbi ning on pühendunud, et aidata noortel oma potentsiaal täide viia. Temast saab kindlasti noorte jaoks väga inspireeriv kuju."

Mertesacker selgitas, et sellel hooajal on tema põhiline fookus ikkagi platsil ja ta tahab enda mängijakarjäärist veel viimast võtta.