Eesti noored krossimehed valmistusid MM-iks Lange treeninglaagris

Võistlusklassideks on 65 cc, 85 cc ja 125 cc. Eestil ja meie sõitjatel on eelis kodus sõidetava raja ja ka selle osas, et korraldajariik saab välja panna rohkem sõitjaid. Eesti juunioride motokrossi koondises on kokku 18 sõitjat ja paljud neist osalesid sellel nädalal Lange motokeskuses korraldatud MXGP treeninglaagris, mida juhtis kahekordne motokrossi maailmameister John van den Berk.

4.-6. juulil toimunud laagris said osalejad sõidu kõrval ka teoreetilist õpet ja van den Berk, kes treenib mitmeid nimekaid tiime ja kelle käe all on treeninud ka Tanel Leok ning Gert Krestinov, hindas sõitjate taset heaks. Osalejaid oli Eesti kõrval ka naaberriikidest.

"Eks tase ongi siin erinev ja usun, et sain poistele anda arusaama nende hetkeolukorrast ja kuidas paremini edasi liikuda," rääkis van den Berk peale laagrit.

Lange motokeskuses sõidetav juunioride MM-sari on temagi sõnul nende klasside sõitjatele aasta kõige tähtsam võistlus.

"Selles pole kahtlust, siia tulevad kohale kõigi kolme klassi maailma parimad noored sõitjad. Konkurents on väga tihe ja eriti oluliseks teeb selle kõige asjaolu, et maailmameistrid selguvad ühel nädalavahetusel, kahe sõidu kokkuvõttes. Seega, kõik on ühel kaardil ja maailmameistriks tulevad need, kes suudavad endast anda maksimumi ja ei tee eksimusi. Juunioride maailmameistrivõistlusi jälgivad suurte tiimide esindajad ja reeglina on sellel võistlusel hea esituse teinud sõitjad saanud varem või hiljem koha heades tiimides," toonitas van den Berk juunioride maailmameistrivõistluste tähtsust.

Eesti juunioride motokrossi koondise koosseis SIIN.

29.-30. juulil Lange motokeskuses peetavatel juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel osaleb noori sõitjaid rohkem kui 30 riigist. Võistlusklassideks on 65cc, 85cc ja 125cc. Võistlus on heategevuslik, kogu sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Seda toetab ka kohapeal toimuv oksjon, kus läheb müüki tänaste motokrossi staaride ja ka värskete juunioride maailmameistrivõistluste sõiduvarustus.