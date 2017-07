Eesti teatemeeskond: kodusel MM-il joosta on fantastiline, kirjeldamatu

"Siia on tulnud fantastiline publik," rääkis ERR-ile Eesti ankrumeheks olnud Lauri Sild. "Tänan kõiki, kes siin areenil olid, kodudes vaatasid ja loomulikult neid, kes siia sunniviisiliselt või vabatahtlikult korraldama tulid, selle toetuse eest. See oli tõeline elamus."

"Oma jooksust nii palju, et tegin seda, mida plaanisime - kindlat, riskivaba jooksu."

Millal sa lõplikult aru said, et oled üksi ja puhtalt neljas? "Läbijooksul sain sellest aru," sõnas Sild. "Alguses nägin ukrainlast, kellega läksime sisuliselt koos. Kuskil neljanda punkti juures kadus ta ära, ma ei teadnud, kas ta on minust ees või taga, aga läbijooksul selgus, et olen lausa kahe minutiga ees. Siis oli ka selge, et tuleb ikkagi kindla peale lõpuni minna. Tegin pisut turvalisemalt, aga tuleb tunnistada, et sellel teisel ringil oli mul jaks päris otsas - kogu rõhk läks tehnilise poole peale."

Palju te enne võistlust isekeskis rääkisite, et äkki tuleb medal ära? "Medal oli eesmärk," tunnistas teist vahetust jooksnud Timo Sild. "Et sellel tasemel medalit võtta, peab kõik ideaalselt õnnestuma. Täna jäi natuke puudu, aga võtsime ikkagi sammu jälle edasi."

Mida sportlasele selline koduvõistlus ikkagi tähendab? "See on midagi täiesti erakordset," kinnitas avavahetust jooksnud Kenny Kivikas. "Kodus on tõesti fantastiline joosta. Kõik sõbrad-sugulased on kohal, kogu Eesti orienteerumisringkond ning Eesti inimesed televiisorite taga. See on ikkagi midagi väga erilist."

"See on kirjeldamatu," lisas Lauri Sild. "Me saime kõik nüüd meki suhu, meil on veil aastad ees ja me töötame selle nimel, et siit edasi minna."