Uuenenud Tähtvere tennisekompleks töötab rahvusvahelise profiturniiri nimel

Projekti vedas Tähtvere tennisekeskus, mille haldusse rajatised ka kuuluvad. "Meie oleme Tähtveres tennist arendanud varsti juba kümme aastat," sõnas Tähtvere tennisekeskuse juht Egert Ivask Vikerraadiole. "Alustasime vanade Dünamo tenniseväljakute rekonstrueerimisest, neist on nüüd saanud kaks siseväljakutega tennisehalli. Alguses oli meil kolm välisväljakut, siis kolm siseväljakut, pärast seda muutusid kõik välisväljakud siseväljakuteks ja oli aru saada, et kuna tennis on ikkagi suvespordiala, peavad korraliku tennisekeskuse juures kindlasti ka välisväljakud olema."

Spordiala harrastamise võimalused olid Emajõelinnas kesised, sest olemasolevatele väljakutele kõik soovijad ära ei mahtunud. Ivaski hinnangul on antud probleem nüüd mõneks ajaks lahendatud. Tennisekooli kaudu kasutavad väljakuid kindlasti nii lapsed kui ka vanemad harrastajad. Olgu huvilistele teadmiseks öeldud, et väljaku rendihinnad algavad täiskasvanutele 12 eurost tunnis.

"Tähtvere tennisekeskuses tegutseb Tähtvere tenniseklubi. Tenniseklubi all on tennisekool, kus õpib täna juba üle 200 lapse, lisaks ka täiskasvanud pea 150 liikmega. Me oleme klassikaline kogupere tenniseklubi," kinnitas Ivask.

"Need väljakud on planeeritud juba selliste mõõtmetega, et siin saaks pidada väga kõrgetasemelist tenniseturniiri. Eeltöö on juba alanud, et tuua Tartusse suvel rahvusvaheline meeste profitenniseturniir. Mõõtmed sobivad, paigaldatud on vastav valgustus, juhuks, kui mängupäev peaks pikaks venima."

Kõigil tennisehuvilistel on Tähtvere uutele väljakutele põhjust koguneda juba homme, sest sündmust tähistatakse põneva turniiriga.

"1967. aasta suvel avati Dünamo tennisestaadion, kus oli päris uhke peaväljak," rääkis Ivask. "50. sünnipäeva puhul on paslik Tähtvere pargi ääres tennisejuublit tähistada ning nagu ka tookord, mängime ka sellel korral puureketitega. Kõik on oodatud kohale tulema, meil on kohapeal ka kollektsioneeritud hulk puureketeid, et kõik saaks uut väljakut vanade reketitega proovida. Tähtvere tennisekeskusel on tähtpäeva puhul käimas ka väike kampaania - kõigil inimestel, kellel on mälestusi või mälestisi, lugusi, pilte, vanu reketeid või diplomeid ja kui need kodus tolmu koguvad, võiks need meile tuua. Siin leiaksid nad endale kindlasti ka väärika koha."

Homne pidulik osa algab Tähtvere tennisekeskuses kell 16.00.