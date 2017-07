Touri viienda etapi võitnud Aru: ma ei karda Froome’i vastu rünnata

Põlvevigastuse tõttu Giro d’Italiast loobuma pidanud Aru tagasitulek on olnud võimas – esmalt võitis ta Itaalia meistritiitli grupisõidus ja nüüd Touril etapi, kirjutab Rattauudised.ee.

“Sky meeskond on väga-väga tugev, kuid loogiliselt võttes – kui tunned end hästi, võid rünnata,” lausus Aru. “Mul oli hea minek ja üritasin pakkuda vaatemängu, et publikul oleks millelegi aplodeerida. Tunnen end pärast rasket kevadet hästi. Giro ajal veetsin aega oma perekonnaga ja mul oli raske leppida teadmisega, et ma ei saa seal võistelda. Eriti veel juhul, kui velotuur algab kodukohast Sardiiniast, mida ei juhtu igal aastal. Sain Girot vaatama minnes publikult palju tuge ja teadsin, et pean Touriks tagasi tulema. Dauphiné tuur läks hästi ja pärast seda sain aru, et võin Touril midagi teha.”

See oli Arule esimene kord La Planche des Belles Filles’i mäest üles sõita. Tõusu õppis ta eelnevalt tundma video vahendusel. Touri uueks üldliidriks tõusis esikohta kaitsev Chris Froome (Sky), tiimikaaslane Geraint Thomas jääb maha 12 ja Aru 14 sekundiga. Mulluse Touri 13. kohaga lõpetanud Aru suuri lubadusi välja ei käinud ja võtab asja rahulikult.

“Froome on väga tugev, kuid mäletan 2014. aasta Vueltat, kus temaga koos sõitsin. Ma ei karda Froome’i vastu rünnata, hoolimata sellest, et mul on tema vastu suur austus. Dauphinél polnud Froome nii hea, kuid tema vorm on vahepeal paremaks läinud,” analüüsis Aru.

Astana tuli Tourile kahe liidriga, Jakob Fuglsang asub 15. kohal, kaotades Froome’ile 1.33.