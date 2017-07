FOTOD | Paarismängu maailma esinumber sai Wimbledonis raskelt vigastada

Üksikmänguturniiri teises ringis rumeenlanna Sorana Cirstea vastu avaseti võitnud ning teise kaotanud Mattek-Sands ründas kolmanda seti alguses võrku, kuid libises murul ning jäi koheselt põlvest haarates väljakule lebama. Esimesena jõudis abi järele hüüdnud ameeriklannani tema vastane.

"Ma sattusin paanikasse," ütles Cirstea pärast kohtumist BBC-le. "Ma ei ole varem sellist vigastust näinud, ta põlv oli väga halvasti nihestunud. Tavaliselt näeb midagi sellist vaid filmides. Ma proovisin teda lohutada, aga ma olin paanikas. Ta ütles: "Sorana, aita mind, aita mind," aga ma tundsin ennast kasutuna," sõnas maailma edetabelis 63. kohal olev rumeenlanna.

Ameeriklanna pidi väljakul lebades mõnda aega meditsiinilist abi ootama ja selle küsimuse tõstatas hiljem ka Cirstea. "Ma pöörasin ringi ja ütlesin ametnikele, et nad tooksid kanderaami," jätkas rumeenlanna. "Mulle tundus, et kõik tardusid, sest keegi ei reageerinud. Võttis kaua aega, enne, kui meditsiiniline personal väljakule jõudis - pikalt olin murul koos tema abikaasa ja minu füsioterapeudiga."

"Ma ei tea, kui kaua ta väljakul nii lebas, aga mulle tundus, et see oli kümme-viisteist minutit. Jalgpallis ja poksis jõuab selliste juhtumite korral abi kiirelt kohale, aga siin võttis see aega ning loomulikult paneb see mõtlema, mis võib juhtuda siis, kui tegemist on näiteks südameprobleemidega."

"Kvalifitseeritud kiirabitehnik jõudis 17. väljakule ühe minutiga," vastas Wimbledoni turniiri korraldav All England Club süüdistustele. "Mängijale anti murul valuvaigisteid ning seejärel viidi ta kiirabiautoga koheselt haiglasse."

Mattek-Sands, kes vigastas parema jala põlve raskelt ka 2013. aastal, võttis koos tšehhitari Lucie Safarovaga Wimbledonis osa ka paarismängust. Wimbledonis oleks Mattek-Sandsil ja Safaroval olnud võimalus üheaegselt saada kõigi suure slämmi paarismänguturniiride tiitlikaitsjateks - lisaks selle aasta võitudele Prantsusmaal ja Austraalias võidutses paar ka eelmise aasta US Openil.

Wimbledoni väljakute ohutuse üle võttis eile sõna ka Alison Riske'le kaotanud 12. asetusega prantslanna Kristina Mladenovic. Nii ameeriklanna kui Mladenovic palusid kohtunikul matš katkestada, sest 18. väljak oli liiga libe. "On päris haruldane, et mängijad nõustuvad pärast kahte geimi suure slämmi kohtumine katkestada," sõnas Mladenovic eile. "Me küsisime kohtuniku käest, mis saab, kui kumbki vastane ei taha matši jätkata ning ta vastas, et nad ei saa kahjuks midagi teha ja me peame edasi mängima. Ma ei tea, mis olukorras teised väljakud on ja kas nad on saanud kahjustada sama palju kui 18. väljak."

"Väljaku tagajoon oli niivõrd libedaks kulunud, et seal polnud enam muru - ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, see polnud isegi mitte savi ning ka mitte tasane. Ma sain sellest aru soojendusel, kui väänasin veidi oma hüppeliigest. Ilm on väga kuum ja päikeseline ja see ei aita ilmselt kaasa," jätkas prantslanna, kelle sõnul väljendas teise väljaku tingimuste üle nördimust ka poolatar Agnieszka Radwanska.

From the AELTC re Bethanie Mattek-Sands: It is an acute knee injury and she has gone straight to hospital. #Wimbledon — WTA Insider (@WTA_insider) July 6, 2017

Corridor between courts 16 and 17 cleared for ambulance to take injured Mattek-Sands pic.twitter.com/DelLOfCwtn — Tom Allnutt (@tomallnuttPA) July 6, 2017

Lucie Safarova in tears, seeing her doubles partner and now close friend Bethanie Mattek-Sands, still being tended to. #Wimbledon pic.twitter.com/mTkJVqDXe3 — Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) July 6, 2017

Am just devastated about Bethanie Mattek Sands and her injury today - we are all behind you, hoping for the best- lots of love,m. @BMATTEK — Martina Navratilova (@Martina) July 6, 2017

That s how I love to see u love, holding a trophy with @luciesafarova and smiling and you will be back soon there!! All my ???? to u champ pic.twitter.com/7QZjyQQaCP — Marion bartoli (@bartoli_marion) July 6, 2017

Omg no no no ???? This is so heartbreaking ???? @BMATTEK @Wimbledon — Sabine Lisicki (@sabinelisicki) July 6, 2017