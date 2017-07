Täna algav Muhu väina regatt seilab juubeli puhul Riiga

Regatt saab olema rahvusvahelisem kui kunagi varem – 144 jahi hulgas on 34 välismaalt: üks Soomest, kaks Leedust, 14 Lätist ja 17 Venemaalt. Sellist hulka väliskülalisi pole regatil kunagi varem käinud. Purjetajate suviseks laulupeoks ristitud suursündmus väisab nädala jooksul kokku kuut sadamat distantsil Haapsalu-Kuivastu-Roomassaare-Kihnu-Pärnu-Riia.

1958. aastal esmakordselt Haapsalust Riiga peetud võidupurjetamine toimub sel aastal vastupidises suunas võrreldes esimese regati distantsiga. Regatil selguvad Eesti avamerepurjetamise meistrid klassides CDL < 8 (purjetajate keeles ORC väikeste jahtide grupp) ja Folkboot. Regati võitjad ja parimad pärjatakse laupäeval, 15. juulil Riia kesklinnas Daugava äärses sadamas.

Hoiame ajalugu

Muhu Väina juubeliregatt pälvib erilist tähelepanu ka Meremuuseumis. Koostöös Tallinna Sadama ja regati korraldajatega avati 9. juunil välinäitus Admiraliteedi basseini ääres. Lennusadama ekspositsioonis avati regati ajaloo kajastus 4. juulil. Eesti vanima purjeregati ja Lennusadama vahel on tugev seos ka seetõttu, et muuseumi püsiekspositsioonis on eksponeeritud Hai-klassi jaht – jahiklass, mis osales esimesel regatil 1958. aastal. Näitusel saab samuti näha esimesel regatil osalenud jahiklasside mudeleid ja üht esimest karikat. Lisaks on sealsamas ka tuulekamber, kus külastaja saab kogeda erinevaid tuuletugevusi.

Mis, kus, millal?

Juubeliregati avamise Haapsalus teeb uhkemaks Veskiviigi sadamast alguse saav purjetajate rongkäik puhkpilliorkestri saatel Haapsalu Kuursaali laululava juurde, kus toimub ka regati pidulik avamine. Merelemineku ootuses saab reede õhtul ka Veskiviigi sadamas ja Grand Holm Marinas mõnusa muusika saatel juba ka "jalad valgeks" tantsida.

Selleks, et järgida esimese Muhu Väina regati distantsi vastupidises suunas mõistliku ajagraafikuga, otsustati registreerimise ja mõõtmisprotsessiga algust teha juba reedel, 7. juulil (erinevalt tavapärasest laupäevasest algusajast). Seepärast antakse esimese etapi start laupäeval, mitte pühapäeval, nagu tavaliselt. Haapsalust suunduvad purjetajad Haapsalu-Kuivastu distantsi käigus Muhu saarele, Kuivastu sadamasse. Muhumaa kultuuri ja maitseelamusi on lubanud seal pakkuda nii kohalikud kultuurikollektiivid kui ka agarad pagarid ning purjetajad on oodatud ka Muhu saarel Hellamaal toimuvale Väikesaarte laulupeole.

Pühapäeval, 9. juulil purjetatakse Saaremaale Roomassaare sadamasse, kuhu jäädakse suisa kaheks päevaks. Teisipäeval sõidetakse Roomassaare lähistel ning seda on kindlasti hea jälgida ka Roomassaare sadamakailt. Lisaks purjetamisele ei puudu Roomassaares ka mõnus kaldamelu ja saarlased saavad taas üle aasta võõrustada suurt hulka kodu- ja välismaiseid purjetajaid. Kaldaprogramm sisaldab nii nostalgilist videodiskot, kus soovilugusid mängib DJ Arno K, kui ka 1970.-1980. aastate hitte esitatuna bändi ViaBaltika poolt.

Teisipäeva, 11. juuli hommikul purjetatakse edasi Kihnu saarele, kuhu regatt põikas juba ka möödunud aastal. SL Marinas aktiivse sadamate uuendamise protsessi käigus on Kihnu sadam suurepärane peatuskoht, kus lisaks uutele sadamakaidele ja sildadele on püsti pandud ka uus ja uhke sadamahoone. Möödunud aastal Kihnus toimunud mõnus rannapidu, kus teiste kohalike esinejate kõrval ei puudunud ka Kihnu Virve, ei lõppenud enne varaseid hommikutunde.

Kihnust edasi suundutakse kolmapäeval, 12. juulil suvepealinna Pärnusse, mida on regatt külastanud igal aastal. Päevad Pärnus pakuvad elamusi ja kaasaelamist nii purjetajatele endile kui ka arvukatele külalistele. Saabumise päeval toimub miniregatt, millest on mõne aastaga kujunenud juba omaette traditsioon ning kust on alguse saanud nii mõnegi maaroti purjetamishobi. Õhtu meelelahutusliku poole sisustab ansambel Groupa Vocada Lätist.

13. juulil saab jahtide omavahelist mõõduvõttu näha Pärnu lahel peetaval lühirajavõistlusel. Neljapäeva õhtul toimub juba mõnusaks traditsiooniks saanud purjetajate ühine õhtusöök Pärnu Jahtklubi ellingus, ümbermaailmapurjetaja Imre Aljas esitleb oma äsja valminud raamatut ning meeleolukale õhtule on kirsiks tordil pidu ansambli Swingers ja DJ Tom Lilienthali valitud muusika saatel.

Reede, 14. juuli hommikul starditakse regati pikimale etapile, mis viib purjetajad Pärnust regati lõppsadamasse Riias. Pikimal etapil on võimalik võitjaid ära arvata ka ennustusmängus. Sõltuvalt tuuleoludest jõutakse sinna hiljemalt reede õhtul või öösel vastu laupäeva. Uhiuus jahisadam Kipsala saarel ootab nii purjetajaid kui ka teisi külastajaid ja regatisõpru juba alates reede õhtust. Laupäeval Riias enam suurt võiduajamist ei toimu, küll aga on linnarahval ainulaadne võimalus näha Riia kesklinnas nii suurt hulka purjejahte ning kavas on ka vaatemänguline eskaadrisõit. Kaldal on regati korraldajate missiooniks tutvustada Riias Eestit ja Eesti pikki purjetamistraditsioone, ning kultuuriprogrammis astuvad üles nii NOËP Eestist kui rock’n’rolli bänd Keksi Lätist. Pika regatinädala krooniks toimub võidukate meeskondade autasustamine ja lõputseremoonia laupäeva, 15. juuli pärastlõunal.

Täpsema ülevaate kõikides sadamates toimuva kohta leiab regati veebilehelt.

Kogu regatt on jälgitav reaalajas ka internetist, kuna jahid kannavad GPS-jälgimisseadmeid. Kõik meresõbrad ja huvilised on oodatud sadamatesse regatimelust osa saama - see on nii purjetajatele kui ka külalistele tasuta.

Kes teeb mida?

Merel toimuvat koordineerib ja juhendab peavõistlusjuht Andres Taltsi meeskond ning merel tekkivaid proteste aitab lahendada protestikomitee esimees Alfredo Ricci Itaaliast, kes pidas vahekohtuniku ametit hiljuti Bermudal peetud 35. Ameerika Karika regatil, kuna on suurte kogemustega match race distsipliini rahvusvaheline kohtunik ning on tänaseks ka Kalevi Jahtklubi liige. Jahte mõõdab ja kontrollib Arvet Tetsmanni meeskond, regatibüroo tööd juhib peasekretär Krista Liivi tiim ja kogu regati korraldust juhib regatidirektor Indrek Ilves. Meelelahutust ja kaldaprogrammi organiseerib Andreas Lukin. Korraldavaid klubisid esindavad Renè Allik, Raiko Lehtsalu ja Rain Riim. Purjetajatele ja meediale vahendab regatiinfot Piret Salmistu ning regati turundust aitab korraldada Anneli Lepp.