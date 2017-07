Katariina II tõusis avamerepurjetamise MM-il tagasi esikolmikusse

Lühirajad pikkustega 5,4 - 8,8 meremiili vastavalt väiksemate jahtide grupist C kuni suurimate A grupi jahtideni, kestsid tunnist kuni pea kahe tunnini. Kahemeetrise tuulekiirusega on purjetamine äärmiselt keeruline ja selged eelised on väiksematel ja kergematel alustel.

C klassi jahtide hulgas võttis juba teise võidu järjest Melges 32 tüüpi jahil Airis Bressan Cesare Primo meeskonnaga Itaaliast. Talle järgnesid veel kaks väikest Farr 30 tüüpi jahti – mõlemad samuti Itaaliast. Veidi suuremate jahtide hulgast parimana sai neljanda tulemuse kirja Aivar Tuulbergi Katariina II, kaotust võitjale korrigeeritud ajas ligi kolm ja pool minutit. Vahe kolmanda koha Farr 30-ga oli samuti ligi kaks minutit.

Aivar Tuulberg oli sõidu ja meeskonnaga väga rahul: "saime suurepärase stardi ja taktikalisi eksimusi sõidu ajal ei teinud. Raske oleks meie jahilt sellistes nõrkades tuultes nende väikeste paatide vastu võisteldes eeldada paremat tulemust – füüsika vastu lihtsalt ei saa. Meie jahile sobivad tuulisemad olud oluliselt paremini ja selle nädal olud siin Triestes meie jahti ei soosi. Hea meel on aga selle üle, et edestame hetkel ka maailmameistrit, jahti Low Noise Itaaliast (Italia 9.98), kuid kaks võistluspäeva on veel ees. Anname endast parima, sest meeskond on meil parim!"

Ott Kikkase Sugar (Italia 9.98) sai täna C klassi jahtide hulgas ainsana stardikaristuse Uniform lipuga ja selle eest kirja 51 punkti, mis viis ta eilselt seitsmendalt kohalt kaheksateistkümnendaks.

C klassis on pärast viit sõitu juhtimas Mummy One – Lab Met (Farr 30) Itaaliast 25 punktiga, kellele järgneb Sease (Farr 30) samuti Itaaliast 33,5 punktiga. Katariina II-l on 48 punkti ning neljandana järgneb Low Noise 50,5 punktiga. Hästi sõitnud Melges 32 tüüpi Airis Itaaliast on küll kuuendal kohal, kuid kui pärast seitsmendat peetud sõitu läheb halvim tulemus mahaarvamisele, kaob tema skoorist 46 punkti, mis viib ta üsna kindlasti esikolmikusse. Mahaviskeid ootavad ka kõik teised tiimid, nii et võistluse kaks viimast päeva saavad olema põnevad ja pingelised.

B klassis, kus võistleb ka Venemaa lipu all sõitev Technonicol RUS615 (X-41 mod) Mati Sepaga roolis, olid täna võidukad Svan 42 tüüpi jahid. Technonicoli tulemuseks oli viiendast võistlussõidust kaheteistkümnes koht, kaotust võitjale korrigeeritud ajas ligi kaheksa ja pool minutit. Pärast viit sõitu juhib selles klassis endiselt X-41 tüüpi jaht - Zanco Diego meeskond jahil Nube Horvaatiast, järgnemas kaks Itaalia meeskonda Bewild ja Selene Alifax (Swan 42). Technonicol on kaheteistkümnendal kohal, kuid neid ootab pärast seitsmendat sõitu samuti 50 punktine mahavise ja eeldatavasti tõus tagasi edetabeli etteotsa.