Sillamäe ja Viljandi jahivad tänases telemängus väärtuslikke punkte

Tabeli teises pooles on läinud tihedaks heitluseks – neli viimast meeskonda mahuvad kaheksa punkti sisse, kirjutab jalgpall.ee. Kalev hoiab hetkeseisuga kaheksandat kohta ning vahetult nende järel paiknev Tulevik jääb neist maha vaid kolme silmaga. Seega on omavahelises kohtumises mängus tähtsad punktid.

Eelmine voor pakkus positiivsust mõlemale meeskonnale. Sillamäe suutis kodus välja võidelda 1:1 viigi Tallinna Levadia vastu. Tulevik noppis aga olulise võidu, kui võõral väljakul alistati Paide Linnameeskond. Selle võiduga anti endale tabelis veidi hingamisruumi, kui Pärnu Vaprus jääb nüüd kolme punkti kaugusele.

Sillamäe poolelt jäävad kaartide tõttu eemale Aleksandr Savin ja Oleksandr Sukharov.

Sillamäe treener Vadim Dobiža: "Teine ring on lõppemas ning me tahaksime lõpetada selle positiivse tulemusega. Aga võin öelda, et tuleb väga raske mäng. Viimased mängud on näidanud, et Tulevik võib olla väga ohtlik vastane. Tuleb teha väga palju tööd väljakul, jälgida mängudistsipliini ning täita treeneri ülesandeid. Kui suudame seda teha, siis pärast mängu saame olla rahul tulemusega."

Mängija Denis Vnukov: "Teise ringi viimast kodumängu tahaksime kindlasti võita ning rõõmustada nii ennast kui ka kodupublikut. Tuleb teha palju tööd, aga me oleme raskusteks valmis."

Tuleviku peatreener Aivar Lillevere: "Saime eelmises voorus hea tulemuse ja sellega kaasa ka enesekindluse ning hea tunde. Läheme kohtumisele Sillamäega selle sama tundega ja soovime vastastelt punkte võtta."

Ründaja Kristen Kähr: "Mäng Paidega näitas, et puhkus ja täiendused on meile mõjunud hästi. Nüüd on kaks mängu järjest Sillamäega ning neil ei saa kindlasti olema kerge. Esimeses omavahelises mängus saime neilt kolm punkti ja kindlasti me läheme ka neid mänge võitma."

Täispilet mängule maksab 3 eurot, sooduspilet 2 eurot. Alla 12-aastased lapsed ja üle 60-aastased seeniorid pääsevad mängule tasuta.

Mängu vilistab Mart Martin, teda abistavad Raul Kaivoja ja Igor Kübarsepp. Neljas kohtunik on Toomas Nõmmiste.