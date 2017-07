Flora kapten: olime nii lähedal, aga ka nii kaugel

"Tõesti kahju, et nii läks," ütles Flora kapten Brent Lepistu ETV spordisaatele. "Alustasime hästi ja läksime kahe väravaga ette, kuid siis nad lõid poolaja lõpus ei kuskilt ühe tagasi. Me ei lasknud pead norgu, sest teadsime, et suudame mängida küll. Olime nii lähedal, aga ka nii kaugel. Teisel poolajal läks nö jookse-viska mänguks, sest nende avapoolaja värav tappis meid ära."

Lepistu meelest oleks Flora pidanud Sloveenias peetud avamängus julgemalt tegutsema. "Kui me poleks seal lolli teist väravat lasknud, siis oleks asjad hoopis teised olnud," kommenteeris Lepistu. "Läksime Sloveenias seisu hoidma, mitte mängima. Täna oli väljakul hoopis teine vaatepilt."