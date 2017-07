Kaasiku: joostes oli tunne, et mets juhib kuhugi ära

"Joostes oli tunne, et mets juhib kuhugi ära. Olid ühesugused lohud ja ei saa täpselt aru kus oled," ütles Kaasiku ETV-le. "Väikseid vigu tuli sisse, kuid suuri mitte. Kuigi olin kindel, et tuleb keeruline võistlus, arvasin siiski, et saab lihtsam olema. Aga kõigil oli raske päev."

Haug jäi oma etteastega üldjoontes rahule. "Kõhklevaid hetki, kuhu aeg kadus, oli palju," arutles ta. "Püüdsin reljeefi järgi minna ja jooks kulges vastavalt lootustele. Tegemist oli õige MM-i võistlusega, kus tuli hoolikalt kaarti lugeda."

Joonas seevastu endaga rahul polnud. "Ei läinud hästi. Algus oli rabe ja igas punktis tegin vea, mida lühirajal ei andestada. Lõpus suutsin ennast siiski kokku võtta," kommenteeris Joonas. "Trass oli tehniline, nagu lühirajale kohane. Kuskilt ei andnud ka ringi joosta."