Eesti koondise peatreener: rõõmu teeb koondise stabiilsus

Eesti koondise peatreener Elo Saue ei tahtnud siiski kedagi eraldi välja tuua. "Rõõmu tegi kogu koondise stabiilsus," ütles Saue ETV-le. "Kõik tegid korralikud sooritused, kuid kõigil jäi ka midagi kripeldama."

Saue hinnangul ei saanud koduseinad võistkonnale koormavaks. "Tegime selle teemaga jooksvalt tööd pärast eelmise aasta EM-i ja olime MM-il startideks valmis," sõnas Saue. "Elame siin teistest eraldi, kuid eestlased on tagasihoidlikud, ega tule kedagi varrukast sikutama."

Saue meelest näitas MM noortele ära, et sihid tuleb kõrged seada. "Kui oma sooritusi kontrollida ja tööd teha, siis on kõik võimalik," rääkis Saue. "Samuti ei tasu maailma liidreid liigselt kummardada ning vennad Sillad on näidanud, et tee tippu on võimalik."