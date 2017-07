Klandorf selgitas, miks puudus ühisavalduselt TLÜ/Kalevi allkiri

Mõistetavatel põhjustel puudus avalduselt ka Valga-Valka esindajate allkiri, sest üks langetatud otsuseid puudutas ka nende erisoovide tagasi lükkamist, kuid miks jäi avaldusest välja TLÜ/Kalev, küsis Delfi.

Endine TLÜ/Kalevi eestvedaja ja korvpalliliidu juhatuse liige Kalle Klandorf selgitab: "Pärast minu taandumist meeskonnast on klubil uus juhatus ja juhatuse esimees, kelleks on Sten Jantson (ühtlasi ka meeskonna uus omanik - toim). Kuna ta viibib välismaal, ei saanud me teda kätte ja nende seisukohta antud küsimuses küsida."

Klandorf ise jagab ühisavalduse allakirjutatute sõnumit, eriti selles osas, mis puudutab korvpalliliidule võlgu jäämist. "Kindlasti oleksid nende meistriliigasse registreerimise osas mingid läbirääkimised toimunud, kui uus või vana klubi oleks oma võlgnevused liidu ees likvideerinud," ütles Klandorf, tuues Viru Bulli kohta näite oma teisest tegevusvaldkonnast, Tallinna linna juhtimisest.

"Kui nüüd võtta juriidiliselt... Oletame, et Tallinnas läheb mingi kohvik pankrotti ja jääb linnale võlgu. Tihtipeale võib juhtuda, et sama koha peal soovitakse edasi tegutseda uue kehana. Kuigi Eesti seadused on äärmiselt demokraatlikud, püüab ka linn ennast selle vastu kaitsta. Ka päriselus peab selline keha läbima uue konkurssi."