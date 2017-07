Tšiili koondise tugitala on Milano Interist lahkumas

Koondises ka keskkaitsjana palliva Medeli uueks koduklubiks on hetke märkide järgi saamas Türgi liiga eelmise hooaja kuues meeskond Trabzonspor. Sealse presidendi Muharrem Usta sõnul on vaja kokkuleppele jõuda vaid mängija endaga, vahendas Soccernet.ee.

"Meil on Interiga Medeli osas olemas kokkulepe," lausus Usta. "Täna me alustasime läbirääkimisi tema saatjaskonnaga. Interiga on kõik tehtud. Kui mängija ei nõustu, siis meil on kaks alternatiivi."

Augustis 30-aastaseks saav endine Boja Juniorsi ja Sevilla mängumees liitus Interiga 2014. aasta suvel pärast hooaega Cardiff Citys. 105 korda Tšiili koondist esindanud Medel käis lõppenud hooajal kõikide sarjade peale platsil 31 mängus, kuid uue peatreeneri Luciano Spalletti plaanidesse ta ei kuulu.