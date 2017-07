Pühajärve jooksul võtavad mõõtu Eesti jooksu- ja suusatipud

Laupäeval, 8.juulil toimuvale 2017 DFDS Järvejooksude sarja teisele etapile, 36. jooksule ümber Pühajärve on oodatud kõik jooksusõbrad. Lisaks jooksjatele on oodatud ka kepikõndijad, sest 10,7 km pikkune ring ümber Pühajärve sobib ideaalselt ka kõndimiseks.

Sarja avaetapi, Harku järve jooksu võitnud Raido Mitt üritab esikohta ka Pühajärve jooksul. Konkurentsi pakuvad talle Raivo Alla, Priit Lehismets, Rauno Laumets ja paljud teised. Lisaks Eesti parimatele jooksjatele on starti oodata ka Eesti suusa- ja laskesuusakoondiste liikmeid. Tiim Haanja liikmed Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu koos isast olümpiavõitja Andrus Veerpaluga ning Eesti parimaid laskesuusatajaid Kauri Kõiv teevad kindlast jooksjate elu kibedaks.

Naistest asub eelmise aasta võitu kaitsma Moonika Pilli, võidumõtetega läheb rajale kindlasti ka Harku jooksu võitnud Kaisa Kukk.

Pühapäeval, 9.juulil korraldab Stamina SK Pühajärve Puhkekeskuse pargis 2017 Suple, Sõtku, Sörgi rahvatriatlonide sarja kuuluva Pühajärve pargtriatloni. Kõigile jõukohasel rahvatriatlonil tuleb võistlejatel ujuda 150 m, sõita rattaga 9 km ja joosta 3 km. Pühajärv ja Puhkekeskuse park on end triatlonisõpradele juba mitmekordselt tõestanud ja pargitriatloni distants on sobivalt mõõdukas, et kõik soovijad saaksid kaunil suvepäeval kasvõi esimest korda elus triatloni proovida.

Sel aastal selgitatakse ka mitmekülgsemad spordisõbrad, sest ümber Pühajärve jooksul ja Pühajärve pargitriatlonil osalejate vahel selgitatakse ka koondarvestus. Seega tasub jooksu- ja triatlonisõpradel Pühajärve sportlikul nädalavahetusel osaleda mõlemal võistlusel ning naiste ja meeste 3 paremat saavad ka auhinnatud.