Islandile kaotanud U-17 käsipallikoondis jätkab EM-il viienda koha püüdmist

Eesti koondise resultatiivseimaks mängijaks osutus Alfred Timmo 8 tabamusega. Martin Nerut ja Vahur Oolup viskasid 4, Markus Kask 2 ning Simon Drõgin, Raimond Himma, Raimond Eric Jaanus ja Marten Saar 1 värava.

„Meeskond hakkab väsima,“ tõdes Eesti koondise peatreener Marko Koks. „Alustasime hästi, kuid meie hoog rauges avapoolaja viimasel kolmandikul, mil islandlased tegid vahespurdi. Kuigi teisel poolajal jõudsime veel kahe värava kaugusele, polnud meil rohkemaks jõudu. Lasime kaitses ja rünnakul läbi lihtsaid eksimusi, samuti oli halb päev meie suurimal skooritegijal Mathias Rebasel, kes jäi nullile.“

1. vahegrupi teises viimase ehk kolmanda vooru kohtumises sai Austria 30:24 (13:13) jagu Poolast. Vahegrupi võitis Austria täisedu kuue punktiga ning pääses finaali Rootsi vastu. Island oli nelja silmaga teine ja nemad lähevad pronksimatšis kokku Norraga. Kahe punktiga kolmanda koha saanud Eesti selgitab homme Eesti aja järgi kell 18.00 algavas kohtumises Iisraeliga viienda ja kuuenda koha omaniku. Vahegrupis kõik kohtumised kaotanud Poola lõpetab turniiri Tšehhi vastu.

„Iisrael mängib agressiivset 3-2-1 kaitset ning nad ajavad vastaseid poole väljaku pealt taga,“ kirjeldas Koks eestlaste viimast vastast. „Nad tegutsevad robustselt, kuid nende mängumehed pole eriti pikad, mis tähendab, et viskejõudu neil napib. Meil on omad võimalused olemas, kuid me peame homseks kohtumiseks ennast turgutama nii vaimselt kui ka füüsiliselt.“

Kohamängud 7. juulil. 15.-16. koht: Fääri saared – Soome, 13.-14. koht: Luksemburg – Gruusia, 11.-12. koht: Rumeenia – Slovakkia, 9.-10. koht: Valgevene – Holland, 7.-8. koht: Poola – Tšehhi, 5.-6. koht: Eesti – Iisrael, 3.-4. koht: Island – Norra, 1.-2. koht: Austria – Rootsi.

Vahegruppide lõppseisud 3. vooru järel. 1. vahegrupp: Austria 6, Island 4, Eesti 2, Poola 0. 2. vahegrupp: Rootsi 6, Norra 4, Iisrael 2, Tšehhi 0. 3. vahegrupp: Valgevene 6, Rumeenia 3, Luksemburg 3, Fääri saared 0. 4. vahegrupp: Holland 6, Slovakkia 3, Gruusia 3, Soome 0. Vahegrupiturniiril ja kohamatšides mängitakse 2x30 minutit.

Alagruppide lõpptabelid 3. vooru järel. A-alagrupp: Island 6, Tšehhi 4, Valgevene 2, Soome 0. B-alagrupp: Rootsi 6, Eesti 4, Slovakkia 2, Fääri saared 0. C-alagrupp: Austria 6, Norra 4, Rumeenia 2, Gruusia 0, D-alagrupp: Iisrael 4, Poola 4, Holland 2, Luksemburg 2. Alagrupiturniiril oli mänguaja pikkuseks 2x25 minutit.

Eesti koondise koosseis: Alfred Timmo (HC Põlva) 35 väravat, Mathias Rebane (HC Põlva) 29, Vahur Oolup (SK Tapa) 16, Martin Nerut (HC Kehra) 15, David Mamporia (HC Kehra) 10, Markus Kask (Aruküla SK) 9, Raimond Eric Jaanus (HC Põlva) 6, Marten Saar (SK Tapa) 5, Simon Drõgin (Viljandi HC) 3, Raimond Himma (SK Tapa) 2, Rauno Kopli (Aruküla SK) 2, Taniel Sermat (HC Põlva) 2, Christofer Viilop (HC Põlva) 1, Ranet Nüüd (SK Tapa), Sander Nemvalts (HC Põlva). Peatreener Marko Koks, treener Kalmer Musting.