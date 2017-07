Perezi ja Oconi sõnasõda sai jätku ka Austria GP eel

Mehhiklane meenutas eelmisel etapil Bakuus toimunud sündmusi, kus prantslane talle otsa sõitis. "Tiimi seisukohalt on see lubamatu," ütles Perez Austria GP eelsel pressikonverentsil. "Esteban peab endale selgeks tegema, mida võidusõit tähendab. See tähendab võidu sõitmist teise autoga, mitte teise auto väljarammimist."

Perez loodab, et Ocon õpib vigadest. "Loodetavasti on ta piisavalt arukas, et mõista, mida valesti tegi ja muudab oma suhtumist," lisas Perez.

Ocon pole Pereziga nõus. "Ma olen lõpetanud 40 vormelisõitu järjest, tulnud Euroopa meistriks ja GP3 maailmameistriks. Seega on mul ratas-rattas sõitmiseks piisavalt kogemusi," lausus Ocon. "Ma ei kavatse midagi muuta."