Eesti saab käsipalli eurosarjades välja panna kaheksa klubi

Meeste arvestuses on Eesti langenud kahe koha võrra 30. positsioonile, kuid endiselt on ühe klubiga võimalik osaleda EHF-i sarjas ning kolm võistkonda välja panna Challenge'i karikasarjas. Eesti lähinaabritest on samas seisus Leedu, kuid reitingus punktita olevale Lätile on ette nähtud neli Challenge'i karikasarja kohta. Soome aga saab ühe klubiga osaleda Meistrite liigas ja EHF-i sarjas ning kolme meeskonnaga Challenge'i karikasarjas.

Naiste arvestuses on Eestil null reitingupunkti, mis tähendab, et endiselt on neli klubi võimalik üles anda Challenge'i karikasarja. Sama on olukord ka Lätiga, kuid Soome ja Leedu saavad osaleda ühe naiskonnaga EHF-i sarjas ning kolme klubiga Challenge'i karikasarjas.