Lauri Sild: kui midagi enamat tahta, siis peab olema paremas vormis

"Peab jääma rahule. See oli minu selline keskmiselt hea jooks. Olen MM-il kaks korda varem 13. olnud lühirajal - see on minu normaalne tase. Kui midagi paremat tahta, siis peab olema füüsiliselt paremas vormis," arvas Sild.

"Metsa läbitavus oli enam-vähem hea ja otse joosta oli enamasti ikka kiirem. Esimesse punkti ma küll läksin veidi rohkem ringi, aga see oli sisse elamiseks. Edasi ma jooksin pigem otse," valis Lauri venna Timoga võrreldes veidi teistsuguse taktika.

"See oli väga MM-i vääriline rada ja ma nautisin iga hetke," kinnitas mees.