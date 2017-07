Sander Vaher: rajameister alistas mu täna ipponiga

"Sellise jooksu järele ma küll siia ei tulnud. Ei ole mõtet asja ilustada - ebaõnnestusin ikka täielikult. Tehniliselt ülihalb jooks. Sellest hooajast ei mäletagi, millal nii palju vigu oleks teinud," kritiseeris Vaher oma esitust.

"Ma ei saanud absoluutselt kaardiga kontakti. Idee oli see, et ma saaksin esimese punkti sujuvalt, mõnusalt ja kindlalt, sest see annab hea tunde ka edaspidiseks. Esimesse punkti minnes ma nägin naiste kontrollpunkti ja püüdsin kaardilt aru saada, kus see oli, aga ei suutnud. Sealt läks asi ebakindlaks ja ei saanud enam õigesse lainesse sisse," analüüsis mees.

Rada oli tema sõnul kindlasti tavapärasest keerulisem: "See on üks Eesti parimaid maastikke ja sellest oli välja võetud kõik, mida välja võtta annab. Rada oli hea ja täna rajameister alistas mu ipponiga."