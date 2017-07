Briti meedia: ManU ostab Evertonist 85 miljoni eest ründaja

Kõikide suurimate Briti väljaannete sõnul on Evertoni jalgpalliklubi nõustunud müüma oma ründaja Romelu Lukaku 85 miljoni euro eest Manchester Unitedile.

Unitedi peatreener Jose Mourinho on pikalt otsinud asendajat Zlatan Ibrahimovicile. Kui esialgu tundus reaalseimaks uueks ründajaks olevat Alvaro Morata, siis nii BBC kui ka Sky Sportsi sõnul on huvi hispaanlase vastu otsa saanud ning 24-aastasest Romelu Lukakust on saamas kalliduselt Premier League'i läbi aegade teine mängija, kirjutab Soccernet.ee.

Belglane peaks Sky Sportsi sõnul saabuma meditsiinilisele ülevaatusele selle nädala lõpus ning järgmisel nädalal peaks ta ka liituma Unitedi koosseisuga USA-turneel.

Kui täna hommikul ringlesid spekulatsioonid, et United plaanib Evertoni vastu saata Wayne Rooney, siis mitmete allikate teatel need kaks üleminekut seotud ei ole.

Mourinho juhendatavas Chelseas tegi Lukaku hooajal 2013-14 kaasa kolmes mängus, enne kui ta Evertoni laenule saadeti. Järgneval hooajal tehti üleminek permanentseks.