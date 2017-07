TÄNA | Laasma ja Mägi stardivad Teemantliiga etapil Lausanne'is

Neljapäeva õhtul toimub Šveitsis, Lausanne'is järjekordne kergejõustiku Teemantliiga etapp, kus sel korral on stardis kaks eestlast.

Esimesena läheb võistlustulle odaviskaja Liina Laasma, kes kokku kümne naise hulgas on protokollis kirjas kohe esimese numbri all, kuna tänavuse hooaja tulemus (61.32) on eestlannal konkurentidega võrreldes kõige nõrgem.

Meeste 400 m tõkkejooksus on kaheksa jooksja hulgas seitsmendal rajal stardis Rasmus Mägi. Tänavuse hooaja parima tulemuse (49,1) arvestuses on eestlane enne starti viies mees.

Naiste odavise algab Eesti aja järgi kell 20.25 ning meeste 400 m tõkkejooksu stardi planeeritud kellaaeg on 21.54.