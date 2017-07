Mägi oli Teemantliiga etapil hooaja tippmargiga kolmas, Laasmale 9. koht

Hooaja isikliku tippmargi püstitanud eestlast edestasid šveitslane Kariem Hussein ajaga 48,79 ning ameeriklane Byron Robinson 48,88-ga. Mägile järgnesid Robinsoni kaasmaalane Bershawn Jackson 49,04, Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja Comel Fredericks 49,32, veel üks ameeriklane Michael Stigler 49,86, Fredericksi kaasmaalane LJ van Zyl 50,04 ning šveitslane Alain-Herve Mfomkpa 51,45-ga.

Naiste odaviskes oli Liina Laasma 57.35-ga (56.03 - 57.35 - 55.61) eelviimane ehk üheksas. Võistluse võitis maailma hooaja tippmargi 68.43-ga Horvaatia esindaja Sara Kolak. Esikolmikusse mahtusid ka tšehhitar Barbora Spotakova 67.40 ja austraallanna Kathryn Mitchell 66.12-ga.

Enne võistlust:

Esimesena läheb võistlustulle odaviskaja Liina Laasma, kes kokku kümne naise hulgas on protokollis kirjas kohe esimese numbri all, kuna tänavuse hooaja tulemus (61.32) on eestlannal konkurentidega võrreldes kõige nõrgem.

Meeste 400 m tõkkejooksus on kaheksa jooksja hulgas seitsmendal rajal stardis Rasmus Mägi. Tänavuse hooaja parima tulemuse (49,1) arvestuses on eestlane enne starti viies mees.

Naiste odavise algab Eesti aja järgi kell 20.25 ning meeste 400 m tõkkejooksu stardi planeeritud kellaaeg on 21.54.