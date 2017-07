Cipollini: Saganile tõi karistuse fakt, et ta on maailmastaar

Sõna võttis ka maailma läbi aegade edukamaid ja värvikamaid sprintereid Mario Cipollini, kirjutab Spordipartner.ee.

"Saganile maksis kätte fakt, et ta on maailmastaar ja prantslastele ei meeldi, kui rattur on suurem kui Tour," võttis Itaalia kuulsus juhtunu olemuse tabavalt kokku.

Internetiruumis arutelusid vaadates on valdav osa rattureid Sagani poolt ja kaasvõistlejad ei mõista, miks valitsevale maailmameistrile nii karm karistus määrati. 2003. aastal Touri rohelise särgi võitnud Baden Cooke ütles, et Sagani eemaldamine teeb rattaspordile suurt häbi.

"Arvan, et isik, kes otsuse langetas, pole kunagi varem olnud osaline suurtes grupifinišites. Arvan, et kõik komissarid peaksid olema eelnevalt rattavõistlustel osalenud. Mitte tingimata profitasemel. Tegemist on ohtliku spordialaga ja vajame inimesi, kes rattasporti mõistaksid," rääkis Cooke.