Renee Teppan: kui võimalus avaneb, tuleb olla mees ja see ära kasutada

"Olen endale aru andnud ja katsun kainet mõistust säilitada. Loomulikult on see super võimalus ja unistus on täide viidud. Aga eks kõva töö ootab ees. Liitumine klubiga on alles algus," jagas Teppan Vikerraadiole oma emotsioone.

Võrkpalluri sõnul läksid lepinguläbirääkimised konkreetsemaks umbes kolm nädalat tagasi ja päris kindlaks sai asi nädal tagasi, kui Teppanini jõudis leping, kus klubi presidendi allkirjad peal.

"Eks alguses tuleb endale aru anda, et ma tulen Eestist ja paberite järgi olen ma teine diagonaal. Aga ma hakkan kõvasti tööd tegema ja kui avaneb võimalus, siis tuleb olla mees ja see ära kasutada."

Trentino Volley alustab hooajaks ettevalmistust augusti keskel, kuid Teppan liitub klubiga pärast augusti lõpus toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi.

Eelmisel hooajal esindas 23-aastane Teppan Austria meistriks tulnud Innsbrucki Hypo Tiroli meeskonda.