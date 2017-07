Tippklubiga liitunud Renee Teppan: selle nimel tööd tehaksegi

Varem on lisaks 23-aastasele Teppanile Itaalia kõrgliigas pallinud vaid kolm Eesti meesvõrkpallurit - Jaanus Lillepuu, Eerik Jago ja Andri Aganits. Kuid nii kõlava nimega võistkonnas ei ole nendest keegi mänginud, kirjutab volley.ee.

Tegemist on neljakordse maa meistri, neljakordse klubide MM-i võitja ja kolmekordse Meistrite liiga võitjaga, seega Euroopa absoluutse tipuga. Viimasel kahel aastal ei ole ühtegi täistabamust siiski tulnud, kuid tänavusel kevadel jõuti Euroopa tugevuselt teises karikasarjas CEV Cupil ja koduses meistrisarjas finaali.

Teppani sõnul tõi edu suur töö. "Selle nimel lõppude lõpuks tööd tehaksegi, et elus sellised asjad juhtuksid. Tegemist on täieliku tippklubiga ja olla osa sellest on puhas rõõm," rääkis eestlane volley.ee-le.

Kuigi Trentino meeskonna esikahuriks on palgatud 26-aastane Itaalia koondislane Luca Vettori, saab kindlasti ka Teppan ennast hooaja jooksul tõestada. "Hooaja eesmärk on võimalikult palju platsil olla ja meeskonda aidata. Klubi eesmärgid on alati kõrged ning sellises klubis peabki see nii olema. Ootan septembrikuud igatahes põnevusega," lisas Eesti koondislane.