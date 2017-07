TÄNA | Flora jätkab Sloveenia karikavõitja vastu raskest seisust

See, et FC Flora on oma pika ajaloo jooksul eurosarjas esimesest vastasest vaid korra kaugemale jõudnud, on levinud fakt. Tänavugi saab neil poolel teel olles selle muutmine üliraske ülesanne olema, sest Sloveenia karikavõitja NK Domžale sai Euroopa liiga esimese eelringi avamängust kindla kaheväravalise edu.