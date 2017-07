Täna A. LeCoq Arenal peetud korduskohtumisele läksid 2:0 eduseisus vastu sloveenid, kuid Zakaria Beglarišvili 2. ja Mihkel Ainsalu 22. minuti väravad seadsid kahe mängu kokkuvõttes jalule viigi. See, et lisaaega ei tule, sai siiski selgeks juba avapoolajal, kui Ivan Firer vähendas Domžale kaotusseisu 1:2-le. Lõpuks võtsid külalised 3:2 võidu, sest Senijad Ibricic realiseeris 86. minutil penalti ning kolm minutit hiljem oli täpne Jure Balkovec.

Domžale kohtub järgmises ringis Ventspilsi või Reykjaviki Valuriga. Esimene mäng Lätis lõppes 0:0, täna peetakse korduskohtumine Islandil.

Enne mängu:

See, et FC Flora on oma pika ajaloo jooksul eurosarjas esimesest vastasest vaid korra kaugemale jõudnud, on levinud fakt. Tänavugi saab neil poolel teel olles selle muutmine üliraske ülesanne olema, sest Sloveenia karikavõitja NK Domžale sai Euroopa liiga esimese eelringi avamängust kindla kaheväravalise edu.

Sloveenias peetud matšis jäi Flora totaalse surve alla ning ei omanud pea mingit šanssi. Domžale võitis hilistest tabamustest 2:0, mille ümberpööramiseks vajavad rohevalged täna õhtul Lillekülas vähemalt sama palju väravaid.

Kas Flora on valmis? "Arvan, et oleme sama valmis kui ka eelmine mäng. Vahe on lihtsalt selles, et eelmises mängus Sloveenias olime natuke liiga aukartlikud, liiga pehmed, heas mõttes mitte liiga ülbed," rääkis klubi kapten ja keskpoolkaitsja Brent Lepistu mängupäeva eel Soccernet.ee-le.

Kohtumine algab Tallinnas, A Le Coq Arenal kell 19.

Teistes Euroopa liiga mängudes on Nõmme Kalju Fääri saartel kaitsmas 2:1 eduseisu sealse B36 Torshavni vastu ja Tallinna Levadia alustab 0:2 kaotusseisust iirlaste Cork City vastu.