EM-pronksini ujunud Zirk ületas koolistressi

Kuuendalt rajalt startinud Zirk teenis 100 meetri liblikujumise finaalis 52,98 sekundiga kolmanda koha, saades teist korda karjääri jooksul aja alla 53 sekundi. Selle soorituse ja medaliga jäi treener Kaja Haljaste väga rahule, sest Zirk suutis seljatada koolistressi ja keeruka ettevalmistusperioodi. Nimelt tegi Zirk vahetult enne tiitlivõistlusi Inglismaal Plymouthi kolledžis ära kõik lõpueksamid ja ujus välja kevadisest vormiaugust.

"Eelnevalt oli märtsis ja aprillis probleeme ületreeninguga," lausus Haljaste ETV-le. "Maikuus oli tegelikult selline vormiseis, et Kregor korra mõtles, et ei taha üldse EM-il startida, kuigi sai siis teda keelitatud ja meelitatud. Et ei ole ka maailmalõpp, kui üks võistlus ebaõnnestub. Sest eksamitekoormus oli väga suur. Viimane eksam oli reedel, võistlustele sõitsime esmaspäeval. Kõik stress kulmineerus võistluste-eelsesse aega. Ta tegi väga hea töö võistlustel."

Et Tartus on bassein remondis, siis harjutab Zirk mõned nädalad veel Inglismaal, kust läheb täiskasvanute MM-ile Ungarisse. Sealsed stardid heades tingimustes ja tugevas konkurentsis on tema treeneri sõnul pigem vormi kontrollimiseks enne 23. augustil USA-s Indianapolises algavat juunioride MM-i, mille järel alustab Zirk profikarjääri Türgis.

"Parimad esitused tahab ta teha Ameerikas juunioride maailmameistrivõistlustel Indianapolises. MM on selline heade tulemuste ujumise võistlus. Võistelda vahepeal on vaja. Tal on üldiselt sel aastal olnud väga vähe starte. Võib-olla eesti rahvale ei ole see väga viisakas vorm, et MM-ile ei minda oma tipptulemust tegema, aga tema hooaja tähtsaim võistlus on oma vanuseklassi MM."