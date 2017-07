Orienteerujate kaabliprobleem lahenes õnnelikult

"Kogu korraldajate seltskond, mis sisaldab vabatahtlikke on ligi 500. Meil on inimesi umbes 20 riigist nii Euroopast, Aasiast kui Põhja-Ameerikast," sõnas peakorraldaja Markus Puusepp.

Võistluste peakorraldaja sõnul oli just Rõuge kõige keerulisema logistikaga võistluspaik. "See on karm ja kaunis Eesti maastik ning siin see kaablite pikkus, mis metsa veame, on üle 20 kilomeetri. Kohapealset infrastruktuuri on vähe ehk oleme nullist ehitanud nurme peale kohaliku keskuse."

"Vahetult enne jaanipäeva oli teada, et saame kõigi võistluspäevade peale kasutada 31 kilomeetrit kaableid. Olime neid aasta aega otsinud ja järsku selgus, et me neid siiski ei saa kasutada," ei olnud ettevalmistus Puusepa sõnul sugugi probleemivaba. "Aga nelja päevaga leidsime lahenduse ja uued kaablid."