Tiidrek Nurme sai USA-s maanteejooksus teise koha

Võistlus toimus edasi-tagasi trassil. "Distantsi esimese poole jooksime üllatavalt aeglasti, keegi ei tahtnud tempot teha, kuigi kohal oli hulk võimekaid jooksjaid Keeniast ja USAst," kirjutas Nurme oma blogis. Poolel maal tegi keenialane Evans Kurui järsu kiirenduse, mille tulemusena tempo tõusis 3.08 pealt 2.45-ni kilomeetri kohta. Nurme otsustas talle järgneda, kuid pikalt ei suutnud seda tempot hoida, vahendab Jooksja Jooksuportaal.

Nii sai keenialane paarikümnemeetrise edumaa. "Vahepeal ühinesid minuga kaks jooksjat. Töötasime kõvasti, et aafriklane kinni püüda, kuid tulutult. Lõpetasin Evans Kurui järel teisena. Hoolimata treeningutest väsinud lihastest suutsin võistluse teise poole läbida keskmiselt kilomeetri ajaga 2.51,2," märkis Nurme.

Ta on oma etteastega rahul, arvestades, et võistluseelsel nädalal jooksis 150 km ning tegi kaks tugevat treeningut, millest üks oli sisuliselt maraton. "Sellise positiivse kogemuse foonil on hea alustada viimast ettevalmistuskuud Londoni maailmameistrivõistlusteks," leidis Nurme. Ta jätkab treeninguid Colorados ning tuleb tagasi Eesti meistrivõistlusteks, kus osaleb 5000 m, võibolla ka 1500 m distantsil.