Azarenka soovib WTA turniiridele lastehoiu võimalust

"Ma olen sellest juba rääkinud mõnede WTA inimestega," sõnas mullu detsembriks emaks saanud Azarenka pärast Wimbledoni tenniseturniiril kolmandasse ringi jõudmist.

Kuigi Wimbledonis ja teistel suure slämmi turniiridel on sõimed olemas, siis WTA turniiridel pole need kohustuslikud. "Meestel on luksus kasutada igal turniiril lastehoiu teenuseid ning arvan, et käes on aeg samaks ka naiste turniiridel. Naiste jaoks on see palju olulisem," jätkas valgevenelanna.

Azarenkat toetab ka meeste esireketi Andy Murray ema Judy. "Mitte igal mängijal pole raha lapsehoidja palkamiseks. Tippmängijad saavad, aga järgmisel tasandil olijat mitte, nii et see on väga tähtis," teatas ta.

Lisaks Azarenkale saab peagi emaks ka kauaaegne maailma esireket Serena Williams, kelle esiklaps peaks ilmavalgust nägema suve lõpus. Ameeriklanna lubas tuleval aastal tippsporti naasta.