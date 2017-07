Suusatamise olümpiahõbe tegi 27-aastaselt spordiga lõpparve

"Ma sain aru, et maailma tippu naasmine on võimatu," teatas 2010. aasta Vancouveri olümpial hõbemedali võitnud sakslane. "Ma pean endale tunnistama, et minu keha pole enam võimeline taluma heade aastate treeningkoormusi."

Tscharnke karjääri tipphetkeks jäi Vancouveri olümpia hõbemedal paarissprindis koos Axel Teichmanniga. Vaid 1,3 sekundiga jäädi alla Norra paarile Öystein Pettersen - Petter Northug.

Lisaks võitis Tscharnke ka kaks MK-etappi: esimese 2012. aasta detsembris Canmore'is ja teise 2015. aasta jaanuaris Val di Fiemmes. Mõlemal korral 15 km ühisstardist klassikatehnikas.