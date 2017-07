Enduro EM-etapi korraldaja: lubade taotlemine on väga keeruliseks läinud

Paikusel saab teiste hulgas kaasa elada ka meie hetke parimale endurosõitjale ning 2016. aasta Eesti aasta motosportlasele Rannar Uusnale, kes klassis Senior E3 hoiab Euroopa sarjas viiendat kohta.

Paikusel karjääri jooksul vaid korra võistlenud Uusna on pannud eesmärgiks kodune EM-etapp võita. Talle pakub konkurentsi itaallane Oscar Baletti, kes võitis esimese etapi Portugalis, kuid pole harjunud liivaradadel sõitma. Kolmekordne Euroopa meister, sakslane Dennis Schröter on aga liivaradade spetsialist ning võtab Paikuse etappi kui ettevalmistust järgmiseks, Saksamaal toimuvaks võistluseks.

Paikuse motoklubi ja kogu ürituse eestvedaja Toivo Nikopensius usub, et tavapäraselt klubide vahel killustunud enduroseltskond koondub suureks võistluseks kõikide eestlaste toetajateks ja Rannar Uusna võib koduse etapi võita, muidugi kui tehnika vastu peab.

"Oled sa Pärnu inimene või mujalt Eesti klubist - selge see, et hoitakse pöialt ja tullakse kaasa elama. Katsed on linnas. Hästi atraktiivne, hea lihtne tulla, kindlasti on põnev," lausus Nikopensius Vikerraadiole ja lisas, et eestlastel on kindlasti kodurajaeelis. "Pinnas sobib ka kindlasti eestlasele paremini kui kuskilt Euroopast tulijale."

Nikopensius usub ka Uusnasse. "Ta teeb kindlasti väga hea tulemuse, kui tehnika vastu peab. See on selge, pole kahtlustki."

Lisaks Rannar Uusnale on eestlastest Euroopa meistrivõistlustel stardis ka lootustandev juunior Priit Biene ja ka korraldaja Toivo Nikopensius ise. Paikuse motoklubile, kes sel aastal tähistab 35. tegevusaastat, on see teine kord EM-i korraldada. Viimati toimus suurvõistlus samas kohas täpselt viis aastat tagasi.

"Kõige suurem füüsiline töö ongi radade ettevalmistamine: vaiatada, märkida, linte vedada," ütles Nikopensius. "Katseid on ju pea 15 kilomeetrit ning need tuleb ju kõik lintidega piirata ja vaiadega ära märgistada. Vaiad tuleb ju kõik maasse lüüa. See on ju enne võidusõitu suur töö. Kogu ring on pikkusega 63 kilomeetrit. Mõlemal päeval sõidetakse kolm ringi. Hetkel on kirjas 18 riiki ja võistlejate arv 165 EM-sarjas osalejaid ja saja lähedal Eesti meistrivõistluste sarjas osalejaid. Kokku 260 inimest."

"Viis aastat tagasi oli 120-130. Järelikult ala välja pole surnud, pigem on võistlejaid ja huvilisi juurde tulnud."

Kahtlemata pole ala väljasurnud. Viie aastaga on enduro kandepind suurenenud ka kodumaal ning mida rohkem võistlusi seda raskemaks on muutunud läbirääkimised maaomanikega, kelle valdusi rajatrass läbib, ning riiklike ametkondadega, kes samuti oma heakskiidu peavad andma. Toivo Nikopensiuse sõnul on just see viie aasta jooksul kordades tülikamaks muutunud.

"Igasugune lubade taotlemine on nende aastatega väga keeruliseks läinud. Kõigil on maad välja jagatud. Keskkonnaamet on läinud vähe kurjemaks ja nõudlikumaks. Väga lihtne ei ole olnud. Aega ja närvikulu on ikka parasjagu läinud just sellepärast, et läbirääkimised on väga pikalt veninud."

Võistlus algab laupäeval kell üheksa Paikuselt ning publiku jaoks on kõige lihtsam jälgida krossikatset, mis on toodud otse Pärnu linna, Uue silla kõrvale jõe äärde. EM-etapi võitja selgub pühapäeva pärastlõunal.