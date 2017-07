Terehhov eurovastasest: kodus on nad emotsionaalselt teine võistkond

Eelmisel neljapäeval alistas Kalju Fääri saarte Torshaveni Lilleküla staadionil 2:1 ning läheb ka homsele kohtumisele vastu favoriidina. Nõmmekate abitreener Sergei Terehhov toonitab, et kindlasti ei tohi kodus võitluslikult mängivat Fääri saarte klubi alahinnata, kuid hea võimalus järgmisesse ringi pääseda on Kaljul olemas.

"Nemad kodus teavad, et ühest väravast hetkel neil piisab ja meie teame samamoodi, et lisaks seisu hoida pole ka mõtet," sõnas Terehhov Vikerraadiole. "Kindlasti üritame ka väravaid lüüa. Kerget mängu kindlasti ei ole, vaadates, kuidas nad siin kodus võitlevad. Selge see, et emotsionaalselt on nad kodus hoopis teine võistkond kui võõrsil."

"Kodus mängivad nad agressiivsemalt, pressivad rohkem ja ohtlikud kontrarünnakud... selge see, et nemad ei võta ka seda riski. Kui minna seisu hoidma ja sulle lüüakse viimasel minutil standardist üks värav, siis aega tagasi lüüa enam ei ole. Mängu algusest peame aru saama, et me ei lähe seisu hoidma."

Vaadates Flora ja Levadia vastaseid eurosarjas, tundub, et Kaljul oli loosiga vedanud. Aimduse muutis reaalsuseks esimene voor, kus Flora kaotas võõrsil Sloveenia klubile Domžale 0:2 ja Levadia pidi samade numbritega tunnistama iirlaste Cork City paremust.

Eelmisel hooajal Fääri liiga neljandana lõpetanud Torshavnist peaks Nõmme Kalju jõud üle käima ja seda oodab ka abitreener Sergei Terehhov, kuid toonitab, et paberil tugeva võistkond peab oma võimu tõestama ka väljakul.

"Tihtipeale need euromängud on midagi muud. Alati ei võida see, kes tugevam. See, kes paberi peal nõrgem, tihtipeale üllatab, kui vastane alahindab. Enda näol Kalju on mänginud neid mänge, kus võideti tugevamaid vastaseid. Kui keegi paberil keegi arvab, et oleme tugevamad, siis me ei tohi seda viga teha ja arvata, et oleme hetkel Fääri saartest paremad. Loodame ja tahame edasi minna, aga selleks on vaja pingutada ja maksimum anda."

Kui Torshavnis mängivad lisaks kohalikele veel üks taanlane ja poolakas võib Nõmme Kaljut nimetada lausa rahvaste paabliks. Lisaks eestlastele kuuluvad hingekirja itaallane, prantslane ning venelased ja brasiillased.

Eelmise nädala kohtumises tegid fäärlased liiga nõmmekate poolkaitsja Janar Toometile, kes peab nüüd neli nädalat hüppeliigese vigastuse tõttu jalgpalliväljakut kõrvalt jälgima. Mingisugused lisakäigud on Kalju siiski olemas. Kuude kaupa veninud kahe brasiillase registreerimine on nüüd leidnud lahenduse ning nii saab Kalju ründeliin Liliu ja Carlos Santose liitumise järel jõudu juurde.

Terehhovi sõnul selgub Kalju lõplik koosseisu otsustavaks esimese eelringi kohtumiseks Fääri klubi Torshavni vastu homme. "Janar on audis ja sai vigastada, aga hetkel saime registreeritud Liliu. Nii et üks on väljas ja üks juures," tundis ta heameelt brasiillase üle. "Ootasime juba hooaja alguses, et saaks ära regada. Selge see, et mängupraktikat tal ei ole, aga kõik trennid on kaasa teinud. Ma arvan küll, et temast on selleks mänguks abi."