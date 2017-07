Eesti lapsed võitsid rahvusvahelisel jalgpallikohtumisel Ausa mängu tiitli

Rahvusvahelisel jalgpalli suurkohtumisel, mille eesmärk on kasvatada lastes tolerantsust ja lugupidamist erinevate rahvuste vastu, osalesid Sinises Sõpruse meeskonnas 12-aastane jalgpallur Säde Mehik Põlvamaalt ja 12-aastane fotograaf Aleksander Babtšenko Harjumaalt. Sinise Sõpruse meeskond võitis jalgpalli suurkohtumisel Ausa mängu tiitli ning autasustamisel õnnitles lapsi Venemaa jalgpallitäht Aleksandr Keržakov.

Sinise Sõpruse meeskonna liikmed olid pärit Eestist, Hiinast, Kreekast, Prantsusmaalt, Belgiast, Mosambiigist, Kasahstanist ja Ungarist. Ausa mängu tiitli sai Sinise Sõpruse meeskond hea käitumise eest väljakul ja sõbraliku suhtumise eest vastasmängijatesse ning samuti tegi Sinine meeskond mängus kõige vähem vigu ja ei saanud ühtegi kollast kaarti.

Projekti "Jalgpall sõpruseks" viienda hooaja lõpus külastasid lapsed konföderatsioonide karika 2017 finaalmängu Peterburi staadionil, kus Saksamaa ja Tšiili meeskondade vahelist mängu oli vaatamas pea 60 000 pealtvaatajat.

12-aastane jalgpallur Säde Mehik: "Kuigi Tšiili meeskond oleks võinud võita, meeldis mulle finaalmängu vaatamine väga! See suur Peterburi uus jalkastaadion on väga sarnane meie Tartu Tammeka ja teiste koduväljakutega, sest oma lemmikmängu jalgpalli saab mängida ju nii siin kui seal!"

Laagripäevade jooksul kohtusid lapsed olümpiavõitjate Natalja Antjukh ja Dmitri Vasiljeviga, treenisid jalgpallitreeningul Venemaa koondise endise kaitsja Sergei Sennikovi käe all, kohtusid jalgpallitäht Aleksandr Keržakoviga jpm.

Triin Lumi, SEB Heategevusfondi tegevjuht ja Eesti laste delegatsiooni juht Peterburis: "Jalgpallilaager on selleks aastaks lõppenud. Väga rikastavad ja maailmaavardavad olid kõik laagripäevade jooksul lastega läbiviidud tegevused: meeskonnamängud, arutelud väärtuste üle, omavahelised treeningud ja võistlused, kohtumised hinnatud sportlastega, finaalmängu külastamine jpm. Usun, et kõik laagris osalenud lapsed kogesid tunnet, et tema võib olla see, kes muudab maailma ning jalgpall, mis on justkui suure maailma väike mudel, liidab haarava mängu kaudu erinevaid rahvaid. See oli hea kogemus ja nii suurenes ka motivatsioon õppida keeli, tutvuda teiste kultuuridega ja muud."

Rahvusvahelist laste sotsiaalprojekti "Jalgpall sõpruseks" eesmärk on kasvatada lastes tolerantsust ja lugupidamist erinevate kultuuride ja rahvuste vastu.

Projektis "Jalgpall sõpruseks" osalesid lapsed 64 riigist ja neljalt kontinendilt – Aafrikast, Euraasiast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast. Kaheksaliikmelised meeskonnad moodustatati poistest ja tüdrukutest, sh puuetega lastest vanuses 12-14 aastat ning jalgpallurid jaotati kaheksasse rahvusvahelisse Sõpruse võistkonda.

Kogu laagri vältel töötas Rahvusvaheline laste pressikeskus, kus võrdselt täiskasvanud korrespondentidega osalesid ka noored ajakirjanikud, kes kajastasid laagripäevade jooksul toimunud üritusi ja andsid välja projekti kajastavat ajalehte jm.

Kolmel esimesel laagripäeval toimusid treeningud ja mängulised tegevused meeskondadele, seejärel toimus Peterburis rahvusvaheline jalgpallimeistrivõistlus "Jalgpall sõpruseks", kus jalgpalliväljakule astusid erinevast rahvusest, soost ja erinevate võimalustega mängijatest koostatud võistkonnad. Laagri lõpetas Viies Rahvusvaheline Foorum "Jalgpall sõpruseks", kus lapsed koos tuntud jalgpalluritega ja ajakirjanikega üle kogu maailma arutasid projekti väärtuste edendamist ja säilitamist erinevates riikides. Võtmeväärtused olid laagris sõprus, võrdsus, õiglus, tervis, rahu, ustavus, võit, traditsioonid ja au.

Iga aasta liituvad projektiga tuhanded osalejad üle kogu maailma. Projekti realiseerimise aja jooksul on selle geograafia oluliselt laienenud – 8 riigilt 2013. aastal kuni 64 riigini 2017. aastal. Sajad noored jalgpallurid hakkavad liikumise "Jalgpall sõpruseks" saadikuteks ja selle väärtuste edendajaks oma riikides. Projekti "Jalgpall sõpruseks" sümbolit Sõpruse käevõru kannab üle 400 000 inimese üle kogu maailma, nende seas lapsed, täiskasvanud, tuntud sportlased ja ajakirjanikud, näitlejad, poliitikud ja presidendid.

Riigid, mis osalesid projektis 2017. aastal: Austria, Aserbaidžan, Alžeeria, Argentiina, Armeenia, Bangladeš, Valgevene, Belgia, Bulgaaria, Boliivia, Brasiilia, Suurbritannia, Ungari, Venesuela, Vietnam, Ghana, Saksamaa, Kreeka, Taani, Egiptus, India, Iraak, Iraan, Island, Hispaania, Itaalia, Kasahstan, Kirgiisia, Hiina, Korea, Läti, leedu, Liibüa, Makedoonia, Mehhiko, Mosambiik, Madalmaad, Norra, Pakistan, Poola, Portugal, Venemaa, Rumeenia, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Süüria, USA, Tadžikistan, Tansaania, Turkmenistan, Türgi, Ukraina, Urugvai, Usbekistan, Soome, Prantsusmaa, Horvaatia, Tšehhi, Šveits, Eesti, Jaapan, LAV.