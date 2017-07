Maailma 11. reket: Beckhamite poeg on väga andekas tennisist

Wimbledoni eel Dimitrovilt tennisetrenne saanud Romeo Beckham jagas laupäevasest kohtumisest videot ka oma Instagrami kontol. Eelmisel aastal tegi Beckham trenni Andy Murray'ga.

"Romeo on väga andekas," kiitis Dimitrov. "Ta pole tennist kaua mänginud, aga minu arust on tal palju potentsiaali."

"Ma tahtsin tema heaks midagi toredat teha," sõnas bulgaarlane, kelle tüdruksõbraks on popstaar Nicole Scherzinger. "Beckhamid on mitmel minu mängul kohal olnud ning on tore perekonda lähemalt tundma õppida."