Rannajalgpalli kõrgliigat juhib teise etapi järel Nõmme

Nõmme meeskond on sel aastal kogunud kuus võitu normaalajal, lisanud ühe võidu penaltite abil (kolme asemel üks punkt) ja pidanud vastase paremust vaid korra tunnistama, kirjutab jalgpall.ee. Tabelis on neist punkti kaugusel BSC Thunder Häcker.

Kolmandal tabelireal on BSC Peugeot 15 punktiga. Esikolmikule järgnevad SK Augur Enemat ja Saue Jalgpalliklubi vastavalt 14 ja 12 punktiga. Tabeli alumise kolmiku moodustavad Rõuge Saunamaa (6 punkti), FC Üksjalgvärav/Vitamin Well (4 punkti) ja BSC Alpha (0 punkti).

Rannajalgpalli meistriliiga II etapp, esimese päeva tulemused:

12.30 Rõuge Saunamaa vs BSC Alpha 4:3

Raul Rebane x2, Oliver Ossipov, Janek Siska - Anti Luik x2, Randy Pius

12.30 BSC Peugeot vs FC Üksjalgvärav Vitamin Well 5:3

Tarmo Kink x2, Ragnar Rump x2, Oleg Mjassojedov - Marko Kiigajaan, Mihkel Paapsi, Anton Issakov

13.40 BSC Thunder Häcker vs SK Augur Enemat 5:8

Erol Kigaste x2, Henry Remmelgas, Ervin Stüf, Kevin Sooaluste - Rasmus Munskind x4, Roman Minlibajev x2, Mauri Levandi, Kaspar Kaldoja

13.40 Saue Jalgpalliklubi vs Nõmme BSC OlyBet 1:2

Kristjan Suurjärv - Priit Mäeorg, Marek Markson

15.50 BSC Peugeot vs SK Augur Enemat 4:4 pso. 1:3

Ott Purje x3, Ragnar Rump - Roman Minlibajev x2, Rauno Nõmmiko, Sander Lepik

15.50 Rõuge Saunamaa vs Nõmme BSC OlyBet 4:5

Raul Rebane x4 - Ian-Erik Valge x2, Marek Markson, Rain Hindrimäe, Priit Raamat

17.00 Saue Jalgpalliklubi vs FC Üksjalgvärav Vitamin Well 7:2

Kristjan Suurjärv x3, Ken-Glaid Nool x2, Roland Tammela, Silver Liiv - Marko Kiigajaan, Mihkel Paapsi

17.00 BSC Thunder Häcker vs BSC Alpha 11:0

Ervin Stüf x3, Henry Remmelgas x2, Gregor Sedrik x2, Edwin Stüf, Kevin Sooaluste, Artjom Knjazev, Erol Kigaste

Rannajalgpalli meistriliiga II etapp, teise päeva tulemused:

11.00 BSC Peugeot vs Nõmme BSC OlyBet 1:5

Ragnar Rump - Aleksander Saharov x3, Erik Toom, Ian-Erik Valge

11.00 Rõuge Saunamaa vs SK Augur Enemat 1:9

Siim Tillemann - Rauno Nõmmiko x2, Rasmus Munskind x2, Taavi Tamm, Roman Minlibajev, Sander Lepik, Joosep Juha, Kaspar Kaldoja

12.10 Saue Jalgpalliklubi vs BSC Alpha 9:4

Silver Liiv x3, Kaspar Kotter, Argo Alaväli, Janar Pajo, Ken-Glaid Nool, Talis Tamm, Roland Tammela - Markko Kudu x2, Taavi Kaarmaa, Randy Pius

12.10 BSC Thunder Häcker vs FC Üksjalgvärav Vitamin Well 9:4

Ervin Stüf x4, Gregor Sedrik x2, Edwin Stüf, Kevin Sooaluste, Artjom Knjazev - Marko Kiigajaan x2, Anton Issakov x2

13.20 Rõuge Saunamaa vs BSC Peugeot 4:8

Oliver Ossipov x3, Marek Jenas - Ragnar Rump x3, Ott Purje x2, Aleksandr Frischer x2, Marko Truusalu

14.30 FC Üksjalgvärav Vitamin Well vs BSC Alpha 8:8 pso. 8:7

Anton Issakov x3, Ott Midenbritt x2, Marko Kiigajaan, Reigo Tõnsberg, Edgar Mengel - Rannar Edovald x4, Karl Anton Sõerde x2, Jevgeni Kalnitski, Ivar Laes

14.30 BSC Thunder Häcker vs Saue Jalgpalliklubi 4:5

Ervin Stüf, Kevin Sooaluste, Erol Kigaste, Artjom Knjazev, Roland Rink (ov), Edwin Stüf (ov) - Ken-Glaid Nool, Roland Tammela, Silver Liiv

15.40 Nõmme BSC OlyBet vs SK Augur Enemat 2:2 pso. 3:2

Rain Hindrimäe, Aleksander Saharov - Mauri Levandi, Rauno Nõmmiko