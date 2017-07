Mesinädalatel viibiv Messi nõustus karjääri Barcelonas jätkama

Juba 2001. aastal Barcelona noortesüsteemiga liitunud Messi senine leping kehtis järgmise aasta suveni. Ametlikult annab Messi allkirja pärast seda, kui on naasnud oma mesinädalatelt - argentiinlasest staar abiellus 30. juunil Rosarios oma ammuse kallima Antonella Roccuzzoga. Väidetavalt saab Messi väljaostusummaks uues lepingus 300 miljonit eurot.

"Klubi on väga rõõmus, et kõigi aegade parim mängija Lionel Messi, kes on kogu oma profikarjääri jooksul Barcelonat esindanud ning juhtinud klubi eduni, millesarnast pole jalgpallimaailmas varem nähtud, on jätkuvalt meile pühendunud," avaldas Barcelona ametlikus teadaandes.