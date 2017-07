Sagan: lepin karistusega, aga pole sellega nõus

"Saan ainult karistusega leppida, aga ma ei nõustu sellega. Ma ei arva, et tegin midagi valesti, aga kahju, et Mark kukkus," sõnas Sagan enda hotelli ees pressile. "See oli hull sprint, kindlasti pole see esimene ega viimane selline sprint. Mul on äärmiselt kahju, et Mark kukkus, soovin talle kiiret paranemist."

Paarsada meetrit enne finišijoont oli Sagani ja Mark Cavendishi (Dimension Data) vahel väike kokkupõrge ning Cavendish kukkus. Algselt määrati Saganile 30-sekundiline karistus, mis kukutas ta peagrupi lõppu, 115. kohale, lisaks võeti ära 80 punkti. Dimentsion Data aga polnud sellega rahul ja esitas võistluste kohtunikekogule kaebuse, pidades Sagani küünarnukiliigutust tahtlikuks. Pärast videote ülevaatamist otsustati Sagan tänavuselt Tourilt diskvalifitseerida. "Otsustasime Peter Sagani 2017. aasta Tour de France’ilt kõrvaldada, kuna ta ohustas lõpumeetreil mitmeid rattureid," ütles kohtunikekogu esimees Philippe Marien. "See oli väga tõsine manööver. See oli tõsine rikkumine ja diskvalifitseerimine on õigustatud."

Cavendishil tuvastati abaluumurd ning ta pidi seetõttu Touri katkestama.