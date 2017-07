Kirsipuu Sagani Tourilt eemaldamisest: see on kivi kohtunike kapsaaeda

Paarsada meetrit enne finišijoont oli Sagani ja Mark Cavendishi (Dimension Data) vahel väike kokkupõrge ning Cavendish kukkus. Algselt määrati Saganile 30-sekundiline karistus, mis kukutas ta peagrupi lõppu, 115. kohale, lisaks võeti ära 80 punkti. Dimentsion Data aga polnud sellega rahul ja esitas võistluste kohtunikekogule kaebuse, pidades Sagani küünarnukiliigutust tahtlikuks. Pärast videote ülevaatamist otsustati Sagan tänavuselt Tourilt diskvalifitseerida. "Otsustasime Peter Sagani 2017. aasta Tour de France’ilt kõrvaldada, kuna ta ohustas lõpumeetreil mitmeid rattureid," ütles kohtunikekogu esimees Philippe Marien. "See oli väga tõsine manööver. See oli tõsine rikkumine ja diskvalifitseerimine on õigustatud."

Cavendishil tuvastati abaluumurd ning ta pidi seetõttu Touri katkestama.

"Küünarnukk oli asjade tulemus. Cavendish natuke konksas teda. Kui neil see esimene kontakt oli, siis ta lõi natuke tasakaalust välja, see oli tema enda kukkumise vältimise liigutus tasakaalu püüdmiseks," arutles 12 Tour de France’il võistelnud Kirsipuu ERR-iga vesteldes. "Võhikud ei saa sellest aru, aga tegelikult minu arust oleks võinud hoopis Cavendishi Tour’ilt maha võtta ja koju saata. Aga noh, läks niikuinii koju. Sai ise oma karistuse kätte. See oli täiesti meeleheitlik liigutus, mis ta seal üritas teha."

Kui vaadata juhtunut aegluubis, on näha, et Sagani küünarnukiliigutus tuli siis, kui Cavendish oli tegelikult juba kukkumas. "Just, see ei põhjustanud absoluutselt kukkumist. See oli kohtunikelt ebapädev otsus," sõnas Kirsipuu. "See sama võidumees (etapi võitnud prantslane Arnaud Demare – toim) tegi palju hullema liigutuse, aga seda ei pannud keegi tähele, kuna Cavendishi kukkumine tõmbas tähelepanu ära."

"Ma pole [Sagani] karistusega üldse nõus, rääkimata Tourilt eemaldamisest. Ma ei näinud seal mingit viga," lisas Kirsipuu. "Vahel juhtub ikka, nagu jalgpalliski, et kohtunikud panevad ka mäda. Loomulikult on kahju, aga see on praegu kivi kohtunike kapsaaeda. Esiteks, Cavendish ise oli süüdi ja teiseks, kohtunikud tõmmati haneks."

Cavendish aga ise ütles pärast võistlust, et tundis Sagani küünarnukihoopi. "Cavendish on nagu rattamaailma Cristiano Ronaldo. Tema on esimene, kes hädaldab kogu aeg, aga ise pole sugugi puhas poiss," lausus Kirsipuu. "Sagani puhul ei meenu mulle ühtegi sellist liigutust, isegi mitte sinnapoole käitumist, absoluutselt mitte. Aga Cavendishil on aastate jooksul ridamisi selliseid asju olnud. Millegipärast on kohtunikud teda väga hoidnud, ma ei tea, kas ta üldse on kunagi trahvi saanud, aga sigadusi on ta teinud küll ja küll."

Sagan ja Bora-Hansgrohe esitasid Tourilt eemaldamise kohta protesti, kuid see lükati tagasi. "Ega uhkus ei lubakski kohtunikel seda otsust ümber muuta," arvas Kirsipuu. "Kui nad ise väitsid, et vaatasid seda mitu korda üle ja ise muutsid enda otsust, algul võeti etapilt maha ja siis kõrvaldati kogu Tourilt. Ega nad uuesti seda ümber tegema kindlasti ei hakka."

"Ma ei teadnud, et Mark Cavendish oli sprindi ajal mu selja taga. Ta tuli minu paremalt poolt väga kiiresti, mul polnud aega reageerida, et vasakule tõmmata. Ta sõitis mulle külge ja siis kukkus aeda," ütles Sagan Bora-Hansgrohe pressiteate vahendusel. "Kui mulle pärast finišit öeldi, et Mark kukkus, läksin tema juurde, et uurida, kuidas tal on. Oleme sõbrad ja kolleegid, sellised kukkumised pole kunagi head. Loodan, et ta paraneb kiiresti."