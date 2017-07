EKL ja klubid ühisavalduses: otsus on teiste klubide suhtes õiglane

EKL-i ja meistriliiga klubide avaldus:

Korvpalliliidu juhatus tegi oma viimasel koosolekul kaks olulist otsust. Esimene otsus puudutas eitavat vastust MTÜ Viru Bull taotlusele saada endale Rakvere Tarva meistriliiga koht. Teine oli eitav otsus MTÜ Valga Spordiselts Kalev (Valga-Valka) taotlusele mitte käsitleda Eesti-Läti ühisvõistkonnana lätlasi välismängijatena ning soovi maksta nende eest väiksemat litsentsitasu kui teised klubid.

Korvpallilidu juhatus ja klubid pooldavad klubide loomulikku arengut ning tähtsustavad noortetööd!

Meil on värske juhatus ja oleme otsustanud võtta selge suuna toetamaks pikaaegseid ja läbipaistvaid projekte. Selliseid, mis on ennast tõestanud, kus on järjepidev tegelik ühine klubi- ja noortetöö. Meil ei ole vaja arendada läbi oma otsuste Läti korvpalli ja me ei tolereeri enam võlgu jäämist! Siinkohal ei räägi me võlgadest EKL-i ees, vaid mängijatest, treeneritest ja koostööpartneritest.

Pealtnäha võib otsus Rakvere suunas tunduda Eesti korvpalli suhtes vaenulik - nagu seda on meedias serveerinud Delfi ajakirjanikud, siis lähtudes ühesugustest reeglitest kõigile, oli otsus meie arvamusel ainuõige. Võistkond, mida esindab MTÜ Viru Bull, on uute omanike uus klubi, mitte pankrotti läinud Rakvere Tarva "õigusjärglane”.

Kõik nö projektipõhised klubid, keda on eriloaga meistriliigasse edutatud, või keda on kunstlikult tagant surutud, et tõsta regionaalset haaret, on kas ebaõnnestunud või hääbunud.

Näeme meistriliigas loomuliku arenguga täisväärtuslikke klubisid, kelle toimimise põhimõtteks on tegus klubi- ja noortetöö ja sportlik printsiip. Kui siinkohal tuleb teha valusaid otsuseid, oleme selleks valmis ja me ei tee seda kindlasti kergekäeliselt.

Soovime, et KML-is oleksid tugevad, jätkusuutlikud klubid ja et meie geograafia oleks kaetud. Rakverel oma hea tagalaga - toetav kogukond, sponsorid ja omavalitsus - on väga tugev potentsiaal naasta tugevamana kui seal viimasel kahel aastal oldi, aga see nõuab varasemast ühtsemat koostööd ja aega.

Ühisavaldusega liitunud klubide sõnum:

Otsus erandit mitte teha on valus Rakvere jaoks, kuid õiglane kõikide teiste klubide suhtes. Kohta Alexela korvpalli meistriliigas ega ka I liigas ei saa osta või muul põhjusel eraldada, see tuleb sportlikult välja teenida järjepideva klubitööga. Meil on 12 esiliiga võistkonda, kellest nii mõnedki oleks soovinud taotleda kohta Alexela korvpalli meistriliigas. Veel rohkem on võistkondi II liigas, kes samuti ei pääsenud I liigasse, seda sportlikku printsiipi silmas pidades!

EKL juhatus

EKL peasekretär

Alexela KML-i klubid:

Harry Lemberg - Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Kaarel Sibul - BC Kalev/Cramo, Jaak Karp - Rapla Korvpallikoool, Rait Käbin - TTÜ Korvpallikool, Mait Käbin - Korvpalliklubi Pärnu