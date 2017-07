Karmilt kukkunud Cavendish peab luumurru tõttu Touri pooleli jätma

Cavendishi kukkumises jäi süüdi Hansgrohe-Bora rattur Peter Sagan, kes Tourilt ka diskvalifitseeriti. Samuti sattus kukkumise ohvriks tuuri üldliider Geraint Thomas (Sky), kuid waleslane pääses intsidendist kergemate marrastustega.

Meeskonna arsti Adrian Rotunno sõnul murdis Cavendish kukkumise tagajärjel abaluu, kuid tema õlanärvid ei saanud kahjustada ning seetõttu ei vaja britt ka operatsiooni. Sellegipoolest ei saa ta kuulsat velotuuri jätkata.

"Loomulikult olen ma ülimalt pettunud," sõnas Cavendish teisipäeva õhtul. "Mul oli hea võimalus etapp võita. See, et pean Touri - võistluse, mille ümber kogu mu karjäär keerleb - pooleli jätma, on tõeliselt kurb."

Saganile määrati algselt tavapärane 30-sekundiline karistus, kuid hiljem diskvalifitseeriti ta velotuurilt. Kohtunikekomitee esimehe Philippe Marieni sõnul määrati slovakile karmim karistus, sest tema käitumine ohustas veel mitmeid teisigi rattureid.